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    Два человека погибли и один пострадал в ДТП с грузовиком в Акмолинской области

    Водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, допустил столкновение с грузовиком, выполнявшим дорожные работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Два человека погибли и один пострадал в ДТП с грузовиком в Акмолинской области
    Кадр из видео

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 28 июля 2026 года около 15:00 на 157-м километре автодороги Астана – Петропавловск в Буландынском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Audi Q8 и MAN.

    — По предварительным данным, водитель автомобиля Audi Q8, следовавший в направлении Кокшетау, допустил столкновение с грузовым автомобилем, который выполнял дорожные работы. В результате ДТП водитель Audi Q8 и один из пассажиров скончались на месте происшествия. Еще один пассажир с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в ведомстве.

    По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.

    Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

    Полицейские в очередной раз призвали участников дорожного движения соблюдать требования Правил дорожного движения, выбирать безопасную скорость, учитывать дорожную обстановку и быть предельно внимательными при проезде участков проведения дорожных работ.

    Напомним, ранее два человека погибли, пятеро пострадали в аварии на трассе в Актюбинской области.

    ДТП Происшествия Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор