Два человека погибли и один пострадал в ДТП с грузовиком в Акмолинской области
Водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, допустил столкновение с грузовиком, выполнявшим дорожные работы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 28 июля 2026 года около 15:00 на 157-м километре автодороги Астана – Петропавловск в Буландынском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Audi Q8 и MAN.
— По предварительным данным, водитель автомобиля Audi Q8, следовавший в направлении Кокшетау, допустил столкновение с грузовым автомобилем, который выполнял дорожные работы. В результате ДТП водитель Audi Q8 и один из пассажиров скончались на месте происшествия. Еще один пассажир с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в ведомстве.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Полицейские в очередной раз призвали участников дорожного движения соблюдать требования Правил дорожного движения, выбирать безопасную скорость, учитывать дорожную обстановку и быть предельно внимательными при проезде участков проведения дорожных работ.
Напомним, ранее два человека погибли, пятеро пострадали в аварии на трассе в Актюбинской области.