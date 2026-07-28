Два человека погибли и один пострадал в ДТП с грузовиком в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 28 июля 2026 года около 15:00 на 157-м километре автодороги Астана – Петропавловск в Буландынском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Audi Q8 и MAN.

— По предварительным данным, водитель автомобиля Audi Q8, следовавший в направлении Кокшетау, допустил столкновение с грузовым автомобилем, который выполнял дорожные работы. В результате ДТП водитель Audi Q8 и один из пассажиров скончались на месте происшествия. Еще один пассажир с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в ведомстве.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Полицейские в очередной раз призвали участников дорожного движения соблюдать требования Правил дорожного движения, выбирать безопасную скорость, учитывать дорожную обстановку и быть предельно внимательными при проезде участков проведения дорожных работ.

Напомним, ранее два человека погибли, пятеро пострадали в аварии на трассе в Актюбинской области.