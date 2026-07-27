Два человека погибли, пятеро пострадали в аварии на трассе в Актюбинской области

В Актюбинской области на трассе Самара-Шымкент столкнулись грузовая и легковая автомашины, погибли водитель и несовершеннолетний, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил начальник Айтекебийского районного отдела полиции Акимгерей Балмагамбетов, на трассе столкнулись грузовик «DAF» и внедорожник «BMW».

— В результате столкновения на месте происшествия погиб водитель «BMW». Пять пассажиров этой автомашины и водитель грузовика «DAF» были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. В больнице умер несовершеннолетний ребенок. Возбуждено уголовное дело, в настоящее время выясняются обстоятельства происшествия, — сказал Акимгерей Балмагамбетов.

Отмечается, что с целью поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения в выходные дни на территории города Актобе было проведено оперативно-профилактическое мероприятие. Выявлено 817 административных правонарушений, из них более 700 связаны с дорожной безопасностью. На спецстоянку поставлены 36 транспортных средств, из них четыре автомобиля с иностранной регистрацией и один мопед.