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    09:27, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Иммунная прослойка населения Алматы составила 53%

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Иммунная прослойка населения Алматы составила около 53%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля города, иммунная прослойка населения Алматы составила около 53%.

    Так, двумя компонентами вакцинированы 45% от официальной численности населения + 7,7% переболевших с начала года. При этом отмечается эффективность применяемых вакцин.

    На 10 октября текущего года из числа привитых обеими компонентами коронавирусом заболели 2 717 из 892 482 человек, прошедших полный курс вакцинации, т.е. всего 0,3%.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Алматы
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