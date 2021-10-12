Иммунная прослойка населения Алматы составила 53%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Иммунная прослойка населения Алматы составила около 53%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля города, иммунная прослойка населения Алматы составила около 53%.

Так, двумя компонентами вакцинированы 45% от официальной численности населения + 7,7% переболевших с начала года. При этом отмечается эффективность применяемых вакцин.

На 10 октября текущего года из числа привитых обеими компонентами коронавирусом заболели 2 717 из 892 482 человек, прошедших полный курс вакцинации, т.е. всего 0,3%.