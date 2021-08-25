Иммунная прослойка населения Алматы достигла 41%
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Иммунная прослойка населения Алматы после полного курса вакцинации составила 41% от официальной численности населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Иммунная прослойка населения Алматы на 25 августа после полного курса вакцинации составила 41% от официальной численности населения. Наибольшая заболеваемость КВИ, как и прежде, регистрируется среди граждан 20 – 39 лет 33,5 %, 40 – 59 лет 25,2 % и 60 лет и старше – 23,1 %, составляющие 82 % от всех заболевших (остальные 18% - дети и подростки)», - сказал в ходе брифинга руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.
В целом эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы напряженная, в матрице оценки эпидемиологической ситуации город продолжает находиться в «красной» зоне.
С 25 июня продолжается четвертая волна эпидемии, обусловленная «индийским» вариантом COVID-19. Пик развития этой волны эпидемии наступил 12 августа, при этом развитие эпидемии на одном уровне (по плато) продолжается с 29 июля при регистрации порядка 1,5 – 1,6 тысяч случаев в сутки.
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