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Имиджевый видеоролик о Казахстане транслируют на улицах  Киева

Автор:  
Ринат Дусумов
16 Декабря 2020, 21:05
Имиджевый видеоролик о Казахстане транслируют на улицах  Киева

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Имиджевый видеоролик о Казахстане транслируют на центральных улицах столицы Украины – Киева, передает МИА «Казинформ».

«В честь Дня Независимости Республики Казахстан при поддержке украинских партнеров на 57 LED-экранах центральных улиц города Киева демонстрируется имиджевый видеоролик о Казахстане», - сообщили в Посольстве РК в Украине.

На кадрах – известные на весь мир достопримечательности столицы Казахстана - Байтерек и резиденция «Акорда», Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, представители Ассамблеи народа Казахстана, Дворец мира и согласия, инаугурация Главы государства Касым-Жомарта Токаева и торжественная церемония поднятия Государственного флага РК.


МИД РК   Украина   Патриотизм   Видео   День Независимости  
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