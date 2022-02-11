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Имеют ли отношение ЦОНы к фонду «Қазақстан халқына»

11 Февраля 2022 12:35
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Имеют ли отношение ЦОНы к фонду «Қазақстан халқына»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в отделе ЦОН Турксибского района состоялся день открытых дверей, в ходе которого была оказана консультативная помощь более 60 гражданам. Жителей также интересовали вопросы касательно фонда «Қазақстан халқына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Директор филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по Алматы Ермек Бекжунусов заявил, что самыми актуальными на сегодняшний день остаются вопросы по линии социального обеспечения, регистрация земельного кадастра, регистрация прав на недвижимое имущество, регистрация юридических лиц.

«На удивление, поступили многократные обращения граждан о помощи из общественного фонда «Қазақстан халқына». В основном люди пожилого возраста пришли за помощью фонда, поверив ложным сообщениям: якобы, чтобы получить помощь из фонда, необходимо обратиться в ЦОН. Для ясности, хотим отметить, что НАО ГК «Правительство для граждан» не имеет никакого отношения к общественному фонду «Қазақстан халқына». Просим граждан, во избежание недопонимания, не обращаться в ЦОН с вопросами касательно фонда», - говорит директор филиала.

Он добавил, что с вопросами об оказании благотворительной помощи из фонда, гражданам необходимо обращаться на сайт www.qazaqstanhalqyna.kz, в разделе «Как подать заявку» ознакомиться пошаговой инструкцией по подаче заявки.

Напомним, в январе этого года по поручению Главы государства создан общественный социальный фонд «Қазақстан халқына». С момента запуска сайта qazaqstanhalqyna.kz поступило более 13 тыс заявок.


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#Благотворительность   #ЦОН   #Правительство для граждан   #Фонд «Қазақстан халқына»  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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