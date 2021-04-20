Именем татарского поэта Габдуллы Тукая назовут улицу в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Улица имени татарского поэта Габдуллы Тукая появится в столице Казахстана. Об этом стало известно сегодня в ходе встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, передает МИА «Казинформ».

Глава государства проинформировал Рустама Минниханова о решении присвоить одной из улиц города Нур-Султана имя выдающегося представителя татарского народа, известного поэта Габдуллы Тукая. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, это событие станет одним из ярких символов сотрудничества между нашими народами.

В этом году исполнится 135 лет со дня рождения Габдуллы Тукая (1886-1913) - татарского народного поэта, публициста, переводчика, литературного критика и общественного деятеля. Тукая считают основоположником школы поэзии, заложившим крепкий фундамент татарского языка и литературы.

Г. Тукай родился в деревне Кушлауч Казанской губернии (ныне Республика Татарстан, РФ).

В четырёхлетнем возрасте остался полным сиротой: сначала умер отец, а вскоре и мать. Мальчик рос в чужих семьях.

Когда Габдулле было девять лет, родственники, жившие в городе Уральске, взяли его к себе. Здесь мальчик поступил в медресе (мусульманское училище, готовившее учителей и священников), где он быстро научился читать и писать по-татарски. В этом медресе был и так называемый русский класс, в котором обучение шло на русском языке, изучали русскую литературу. В медресе его считали самым образованным, сметливым и бойким. В возрасте 16 лет он написал свои первые стихи, потом начал переводить на татарский язык стихи и басни.

Окончив медресе, девятнадцатилетний юноша начал сотрудничать с татарскими журналами и газетами, на страницах которых появлялись его стихотворения и статьи. Там же, в Уральске, была опубликована поэма-сказка «Шурале», которая была переведена на многие языки народов России и зарубежных стран. По мотивам этого произведения композитор Ф. Яруллин создал балет «Шурале», который с успехом идёт на сценах музыкальных театров.

Осенью 1907 года уехал в Казань, где сразу же влился в ряды передовой молодёжи, вошёл в литературные круги и начал сотрудничество с издательствами. В 1908-1909 годах поэт проехал по своей малой Родине - деревням Заказанья. Под впечатлением от этой поездки он написал много стихов и путевых заметок. В этот период у Тукая резко стало ухудшаться здоровье. Он испытывал материальные трудности, положение его было бедственным, практически нищенским, поэт прозябал в дешёвых и холодных гостиничных номерах. В 1912 году он уехал в казахские степи, где прожил почти два месяца, в надежде поправить своё самочувствие поэт постоянно употреблял там кумыс. Из поездки поэт вернулся в Казань в начале августа 1912 г. Даже будучи тяжело больным, он продолжал работать в типографии, дыша воздухом, насыщенным свинцовыми испарениями, и писать, несмотря ни на что.

15 апреля 1913 года в 20 часов 15 минут Габдуллы Тукая не стало. Похоронен на Татарском кладбище Ново-татарской слободы (Казань).