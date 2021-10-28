Именем степного академика Жазылбека Куанышбаева назвали улицу в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – 125-летний юбилей дважды Героя Социалистического Труда животновода Жазылбека Куанышбаева широко отмечают в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Таразе в рамках празднования юбилея знаменитого уроженца Мойынкумского района Жамбылской области состоялось торжественное открытие сквера «Ауыл шаруашылығы» и мемориальной доски с барельефом Жазылбека Куанышбаева.

Участие в торжественном мероприятии приняли министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, ветераны, родственники Жазылбека Куанышбаева.

Новый сквер «Ауыл шаруашылығы» благоустроен в рамках проекта «Таразға тарту» при поддержке представителей сферы сельского хозяйства и ветеринарии. Сквер находится по улице, которой по инициативе акима области было присвоено имя дважды Героя Социалистического Труда Жазылбека Куанышбаева.

«Для молодого поколения ярким вдохновляющим примером самоотверженного служения делу, исключительного трудолюбия и искреннего патриотизма, - отметил аким области, - являются Ыбырай Жакаев, Нурмолда Алдабергенов, Жазылбек Куанышбаев, которые были дважды удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда. Их имена известны не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве. В нынешнем году, ознаменованном 125-летием со дня рождения дважды Героя Социалистического Труда Жазылбека Куанышбаева, проводится работа по популяризации имени и наследия степного академика. Он внес большой вклад в селекцию и улучшение пород каракульских овец. Выращенный им каракуль высоко ценился за рубежом. Жазылбек Куанышбаев достиг невероятных вершин благодаря огромной работоспособности и любви к своему делу. Он щедро передавал свой опыт молодым чабанам, приучал детей с малых лет к труду. Поэтому, сейчас так важно распространять опыт его работы, рассказывать молодому поколению о его трудовых подвигах».

Глава региона выразил уверенность в том, что сквер станет одним из посещаемых мест отдыха.

С поздравительной речью выступил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.

«Жазылбек Куанышбаев внес неоценимый вклад в развитие овцеводства, увеличение поголовья, добившись приплода в 130 - 140 ягнят от каждой сотни овцематок. Благодаря его трудолюбию, в далекой полупустыне была создана основная база овцеводства в Казахстане. Тогда имя Жазылбека Куанышбаева прогремело не только на весь Союз, но и на весь мир. Символично, что юбилей прославленного сына казахского народа совпал с 30-летием Независимости нашей страны. От всего сердца поздравляю жамбылцев с этим праздником! Пусть наша страна развивается, крепнет и процветает», - сказал Ербол Карашукеев.

Воспоминаниями о прославленном овцеводе поделился председатель районного общественного совета Болат Сатыбалдиев.

«Открытие сквера и барельефа с изображением Жаз-ата напомнило всем нам об истинных героях нашего времени. Сегодня дань уважения оказывается не только Жаз-ата, но и всем ветеранам сельскохозяйственной отрасли, простым крестьянам. Благодарим руководство страны и области за оказанные почет и внимание. Пусть новое поколение знает поименно тех, кто своей жизнью и своим трудом обеспечивал нынешнее благополучие», - обратился ветеран к присутствующим.

Отметим, что в рамках Первого республиканского слета животноводов Казахстана в Таразе прошла республиканская научно-практическая конференция, посвященная 125-летнему юбилею дважды Героя Социалистического Труда Жазылбека Куанышбаева. Участниками конференции стали аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, представители Канцелярии Премьер-Министра РК, заместители акимов города Шымкента, Алматинской, Кызылординской, Туркестанской областей, профессорско-преподавательский состав Таразского регионального университета имени М.-Х. Дулати, представители сельскохозяйственной отрасли региона, общественные деятели. Пленарное заседание конференции открылось приветственным словом Главы государства Касым-Жомарта Токаева, положительно оценившего проводимую в Жамбылской области работу по популяризации деятельности Жазылбека Куанышбаева.

Жазылбек Куанышбаев (1896 -1986) - советский животновод-селекционер, старший чабан. Дважды Герой Социалистического Труда (1948, 1958), депутат Верховного Совета Казахской ССР 3 - 4 созывов.

Родился 29 марта 1896 года в Коктерекском районе Джамбулской области. С 1930 года трудился старшим чабаном артели «Кенес», в 1936 - 1956 годы работал в совхозах «Коктерек», «Айдырлы» Мойынкумского района Джамбулской области.

В 1957 - 1965 годах Жазылбек Куанышбаев выступил инициатором расширения зоны каракулеводства в республике, одним из первых применил метод искусственного осеменения овец, внёс большой вклад в селекцию и улучшения пород каракульских овец.

С 1967 года вышел на заслуженный отдых, долгие годы являлся наставником молодых чабанов. О Жазылбеке Куанышбаеве сложена песня «Батыр с двумя звёздами». В райцентре Мойынкумского района Жамбылской области создан музей имени Жазылбека Куанышбаева.