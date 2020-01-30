Именем Абая будет назван Центр казахского языка, истории и культуры в Ереване

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Центру казахского языка, истории и культуры при Ереванском государственном университете (ЕГУ) будет присвоено имя Абая. Об этом в ходе мероприятия, посвященного передаче Посольством РК Центру от имени председателя Сената Парламента РК Дариги Назарбаевой компьютерной техники и учебной литературы, заявил врио ректора ЕГУ Гегам Геворкян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Центре казахского языка, истории и культуры при ЕГУ в Ереване прошло мероприятие, посвященное передаче Центру от имени председателя Сената Парламента РК Дариги Назарбаевой компьютерной техники, интерактивной доски, а также новых учебных материалов – 120 экземпляров казахских словарей и справочников для изучения казахского языка. Компьютерная техника для Центра оснащена казахским программным обеспечением, которая будет способствовать применению современных и эффективных методик обучения казахскому языку.

Посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев в ходе мероприятия поблагодарил руководство, профессорско-преподавательский состав, администрацию ЕГУ за постоянную заботу и внимание к исследованию казахской истории, культуры и казахского языка.

«Изучение языка Абая в год его 175-летия с помощью нового оборудования, несомненно, позволит армянским студентам познакомиться с казахской литературой и поэзией, способствуя взаимному культурному обогащению народов двух стран. А дарственная надпись Дариги Назарбаевой на одном из передаваемых Центру сегодня экземпляре словаря станет добрым пожеланием в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами», - отметил в ходе мероприятия посол Т.Уразаев.

Врио ректора ЕГУ Гегам Геворкян заявил, что руководством университета было принято решение о присвоении Центру имени Абая.

«В прошлом году мы были свидетелями знаменательного события – презентации «Антологии казахской литературы на армянском языке» – это пример реального сотрудничество между литераторами, учеными, лингвистами наших стран. В текущем году мы будем свидетелями празднования 175-летия Абая. В связи с этим было принято решение назвать его именем Центр казахского языка, истории и культуры при нашем университете», - отметил в ходе мероприятия академик Гегам Геворкян, подчеркнув, что руководство университета рассмотрит возможность предоставления Центру нового, просторного помещения.

С февраля 2020 года в Центре возобновятся занятия по казахскому языку для новой группы студентов. В 2019 году обучение в нем прошли 8 молодых специалистов.

Центр казахского языка, культуры и истории при ЕГУ был открыт при поддержке Посольства Казахстана в Армении 19 августа 2010г. Учреждение функционирует с целью развития двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Арменией, а также популяризации национальной культуры нашей республики. С 2013 года силами казахстанских магистрантов и сотрудников Посольства Казахстана в Армении в Центре преподается казахский язык и литература. Научной литературой, книгами и методическими материалами учреждение обеспечивает Евразийский национальный университет.



