Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Имена участников льготного автокредитования могут попасть в открытый доступ

7 Февраля 2023, 14:58
Имена участников льготного автокредитования могут попасть в открытый доступ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Фонде развития промышленности пообещали рассмотреть вопрос публикации имен участников льготного автокредитования в открытых источниках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Журналисты в кулуарах Правительства обратились к министру индустрии и инфраструктурного развития РК Марату Карабаеву с вопросом о возможности публикации имен участников льготного кредитования в открытом доступе.

«Можете переговорить со всеми участниками программы, чтобы они дали согласие на опубликование своих персональных данных?» - сказал вместо ответа министр, обращаясь к заместителю председателя правления ФРП Ринату Гаппарову.

Ринат Гаппаров пообещал переговорить с участниками.

«В целом программа прозрачная, она исключает любой человеческий фактор. Она оцифрована», - добавил Марат Карабаев, пообещав рассмотреть имеющиеся предложения по улучшению программы.


Новости по теме
Правительство РК не будет дополнительно финансировать льготное автокредитование
Теги:
Читайте также
Правительство РК не будет дополнительно финансировать льготное автокредитование
Казахстан и Россия реализовали 26 совместных проектов
Около 70% инженерных сетей оцифровали в Казахстане
Дело о крушении самолета «Bek Air»: КГА пояснил порядок выдачи сертификата годности аэродрома
Критический износ теплосетей наблюдается в пяти регионах Казахстана
Более 3 тысяч ветхих и аварийных домов насчитывается в жилфонде Казахстана
Сколько земельных участков под ИЖС выделят в этом году в Казахстане
Когда полностью  будет решена проблема водоснабжения, сообщили в МИИР
Новости партнеров
Популярное
1 В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
2 В ЗКО тренер спортшколы бил детей
3 Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана
4 Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска
5 13 комфортных школ построят в Жамбылской области

Лента новостей