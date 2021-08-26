Имена победителей конкурса «Мерейлі отбасы-2021» назвали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - В столичном Амфитеатре провели финал и церемонию награждения победителей городского этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы-2021». В этом году конкурс приурочен к празднованию 30-летия Независимости страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Мероприятие проводилось с соблюдением всех саннорм. Для обеспечения безопасности участников вход в Амфитеатр осуществлялся посредством приложения «Ashyq».

Стоит отметить, что проведение национального конкурса «Мерейлі отбасы» инициировано Первым Президентом Республики Казахстан-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в 2013 году с целью популяризации семейных ценностей и повышения статуса института семьи.

Из года в год число его участников растет. Так, если в 2018 году на рассмотрение конкурсной комиссии поступили заявки от 51 столичной семьи, то в 2019 году – от 63. В этом году число семей, пожелавших принять участие в «Мерейлі отбасы-2021», выросло до 120. В их числе - многодетные семьи, трудовые династии, предприниматели и т.д.

Так, решением комиссии победителем городского этапа национального конкурса признана многодетная творческая семья Самарбаевых. Сунгат и Алма воспитывают 4 дочерей и сына. Все члены семьи любят спорт, ведут активный образ жизни. Отец семейства владеет 4 языками, по специальности инженер. Его супруга Алма - доктор PhD в области журналистики, старший преподаватель, а недавно выпустила свою книгу «Бақытты келіншек» о семейных ценностях. Семья готовится к участию в республиканском этапе конкурса.

Второе место конкурса поделили между собой династия педагогов Носиевых и сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ – семья Бекеновых.

«Бронзу» «Мерейлі отбасы-2021» завоевали большая трудовая семья Омаровых и предприниматели Ошакбаевы, воспитывающие шестерых детей.

Дипломы победителям вручили советник Президента РК, заместитель председателя национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК Маржан Акимжанова и заместитель акима столицы Асхат Оралов.

Асхат Оралов от имени акима города выразил благодарность семьям за участие в городском конкурсе. Лучшие семьи по решению комиссии были поощрены денежными призами и благодарственными письмами акима столицы.

Победителей национального конкурса своими выступлениями поздравили известные артисты и творческие коллективы столицы.

Отметим что, в Нур-Султане институту семьи уделяется особое внимание, семьям оказывается всесторонняя поддержка.

Так, два года назад в столице открыли Центр поддержки института семьи «Жанұя», где в режиме «одного» окна горожане могут получить консультацию разных специалистов, от юристов до психологов, обратиться с вопросами получения соцподдержки, жилья, работы и т.д.

Здесь проводятся мероприятия по различным направлениям для семей, в том числе психологические и мотивационные тренинги, разъяснительная работа по трудоустройству и защите прав несовершеннолетних, мастер-классы по ведению бизнеса и многое другое.

Также многодетным семьям на каждого ребенка государством выделяется соцпомощь. В рамках подготовки к учебному года в городе проводятся программа Всеобуча и благотворительная акция «Дорога в школу». Учащимся, нуждающимся в помощи, выдают школьные принадлежности, рюкзаки, школьную одежду и пр.

Вместе с тем многодетные семьи и относящиеся к категории социально уязвимых слоев населения могут встать в очередь на получение арендного жилья в столице.

Кроме того, для многодетных, неполных и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, действует жилищная программа «Бакытты Отбасы», участники которой могут получить заем на покупку жилья по беспрецедентно низкой ставке.