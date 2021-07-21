Имена нарушителей карантина с «красным» статусом будут публиковать в казахстанских СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Меры в отношении лиц с «красным» и «желтым» статусами ужесточат в Казахстане. Об этом стало известно на заседании МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«МВК принято решение ужесточить меры в отношении лиц с «красным» и «желтым» статусами, посещающих общественные места, которые зафиксированы через приложение «Ashyq». Теперь имена нарушителей с «красным» статусом карантинного режима будут опубликованы в средствах массовой информации», - говорится в информации.

Ранее сообщалось, что на заседании были рассмотрены вопросы организации исполнения поручений Президента К. Токаева, данных на совещании по эпидемиологической ситуации в стране 19 июля.

Также вице-премьер РК Е. Тугжанов дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматам регионов усилить разъяснительную работу в плане иммунизации, а также повысить охват вакцинацией населения от коронавирусной инфекции.