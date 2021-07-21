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Имена нарушителей карантина с «красным» статусом будут публиковать в казахстанских СМИ

21 Июля 2021 18:57
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Имена нарушителей карантина с «красным» статусом будут публиковать в казахстанских СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Меры в отношении лиц с «красным» и «желтым» статусами ужесточат в Казахстане. Об этом стало известно на заседании МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«МВК принято решение ужесточить меры в отношении лиц с «красным» и «желтым» статусами, посещающих общественные места, которые зафиксированы через приложение «Ashyq». Теперь имена нарушителей с «красным» статусом карантинного режима будут опубликованы в средствах массовой информации», - говорится в информации.

Ранее сообщалось, что на заседании были рассмотрены вопросы организации исполнения поручений Президента К. Токаева, данных на совещании по эпидемиологической ситуации в стране 19 июля.

Также вице-премьер РК Е. Тугжанов дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматам регионов усилить разъяснительную работу в плане иммунизации, а также повысить охват вакцинацией населения от коронавирусной инфекции.


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#Правительство РК   #СМИ   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Ashyq   #Ералы Тугжанов  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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