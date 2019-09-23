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вчера 15:48
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вчера 13:49
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Имена должников в Алматы опубликуют в СМИ
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы с 1 октября списки лиц, не уплативших налоги на собственность, будут опубликованы в СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Управление государственных доходов по Медеускому району г. Алматы сообщает, что 1 октября 2019 года истекает срок уплаты налога на имущество и земельного налога физических лиц (налоги на собственность).
В первую очередь, будет опубликован список лиц, не уплативших налоги на сумму свыше 50 тыс. тенге, во вторую очередь свыше 20 тыс. тенге и т.д.
«Согласно налоговому законодательству налоговые органы публикуют в средствах массовой информации список налогоплательщиков, имеющих налоговую задолженность. При этом в списках указываются фамилия, имя, отчество и общая сумма налоговой задолженности. Необходимо отметить, что в списке имеются известные в Казахстане люди», - сообщили в УГД.
В ведомстве во избежание неприятных ситуаций, связанных с неуплатой налогов, призывают граждан оплатить налоги на собственность в ближайшие дни. Работа в данном направлении продолжается.
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