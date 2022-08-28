28 Августа 2022 11:00

Имена для детей - как назвать ребенка?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выбор имени – очень ответственный шаг, ведь он может повлиять на судьбу и характер человека. Наверное, поэтому родители стараются дать ребенку благородное, звучное имя с хорошим значением. О том, какие имена чаще всего выбирают казахстанские родители и какие факторы нужно учесть при выборе имени, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Самые популярные имена для детей в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики и АСПиР в текущем году за период январь – июнь в стране родилось 198 тыс. детей. В этом году родилось больше мальчиков - 101 927 и 96 188 девочек.

При этом самым популярным именем для мальчиков стало имя Алихан. Этим именем было названо 2298 мальчиков. Следующим по популярности среди родителей стало имя Рамазан – 1633 малышей назвали этим именем. На третьем месте расположилось имя Айсултан – 1480.

Что касается девочек, то самым красивым именем казахстанские родители считают имя Айша – 3056 родителей назвали этим именем своих дочерей в этом году. 2869 родителей дали имя Медина своим детям. Еще 2222 Амины появилось в нашей стране за данный период.

Если сравнивать насколько разнятся топы детских имен по сравнению с прошлым годом, то в 2021 году за такой же период – январь – июнь родилось чуть больше детей – 216 тыс. Из них снова больше мальчиков – 111 690 и 104 528 девочки.

Имя Алихан было первым в списке и в прошлом году. Однако им назвали на около 4 тыс. детей больше – всего 6081 мальчиков. Имя Айсултан выбрали 4 486 родителей (в 2022 году имя Айсултан уступило свою вторую позицию на третью). Третьим по популярности стало имя Нурислам – 3929 мальчиков.

Что касается девочек, то в 2021 году первым в топе было имя Медина – его выбрали 7425 раз для своих чад. На втором месте оказалось имя Айлин – 6503, а имя Айша, которое в 2022 году вырвалось на первую строчку, располагалось на третьем месте в 2021 году – 6120.

Исходя из данных видно, что за год выбор имен не сильно поменялся, произошло смещение позиций с одной на другую.

Нужно отметить, что по данным статистики выбор детских имен не поменялся и в 2020 году. В тот год в стране произошел бэби бум и рождаемость повысилась сразу на 6,1% (годом ранее на 1,1%). В 2020 году в Казахстане родилось 426 824 ребенка. Из них 220 778 (51,7%) мальчиков и 206 046 (48,3%) девочек. Однако увеличение рождаемости не изменило топ детских имен, и картина выглядела примерно одинаково. По словам пресс-службы БНС и АСПиР, она меняется только в священный месяц Рамадан. Тогда в списке поднимаются имена Рамазан, Мухаммад, Али, Айсултан, Ислам и другие.

Другие примеры связаны с событиями, которые проходили в стране. Например, в декабре 2018 года сообщалось, что во время проведения Саммита ОБСЕ в Казахстане было зарегистрировано 66 мальчиков с именем Самит и 16 девочек, которых зовут Самита.

После проведения Зимних Азиатских игр в Казахстане именем Азиада (Азияда) назвали 56 малышек. Среди других политизированных имен можно назвать Қазақстан (10 мальчиков), Тәуілсіздік, Нурлыжол, Елбасы, Байтерек, Нұротан, Астана, Мәңгілік, Ақорда.

Среди представительниц прекрасного пола в Казахстане 10 девочек носят имя Тенге. После выставки ЭКСПО в одном из РАГСов Нур-Султана был зарегистрирован мальчик с именем Бәйдібэкспо.

Однако в основном списки самых популярных имен не меняются из года в год. Связано ли это с их значениями или с другими факторами – это тема личного выбора каждого. Мы можем только предложить советы о том, как правильно выбирать имя ребенку.

На что обращать внимание при выборе имени

«Как корабль назовешь, так он и поплывет», - говорят в народе. Имя – очень важно для любого человека. Ведь, по мнению психологов, оно определяет его ощущения в мире и даже может повлиять на характер будущей личности. Не зря отмечают, что люди с одинаковыми именами разделяют похожие черты. Например, профессор Борис Хигир, занимающийся изучением имен человека с 1992 г. заметил, что люди с одинаковыми именами обладают одними и теми же чертами характера.

Потому, что имя – это знамя человека, которое он проносит через всю жизнь, и его значение нередко обязывает его к ответственности оправдать надежды и черты, с которым его связывают.

Поэтому эксперты рекомендуют при выборе имени прежде всего помнить об ответственности перед ребенком – ему жить с этим именем.

Следует относится с осторожностью к нестандартным именам. Часто дети становятся жертвами насмешек сверстников из-за своего необычного имени. Это может стать причиной психологической травмы.

И лучше выбирать имя таким образом, чтобы оно вызывало у окружающих чувство уважения, а не отторжения. Звучность и красота имени может оказаться делом личного вкуса.

Однако все же родителям лучше прислушиваться к внутренним ощущениям. Часто бывает, что будущие родители думают о том, как назвать своего ребенка, когда он еще в утробе матери. Бывают случаи, когда родители, после рождения ребенка осознают, что задуманное имя не подходит ребенку. И здесь лучше поменять имя на то, которое, по ощущениям родителей ему подходит.

В целом, лучше если имя будет сочетаться с Отчеством и Фамилией. Нужно учитывать, что имя носить ребенку, а использовать его будут окружающие. Поэтому слишком длинное имя может стать сложным для произношения для других людей.

Стоит также подумать и о сокращенных вариантах имени, которые будут возникать в течение всей жизни.

С точки зрения астрологии при выборе имени учитывается время и место рождения ребенка. Имеет значение знак зодиака и принадлежность по году рождения. Астрологи также считают важным подбирать имена детям в соответствии с чертами характера родителей.

Немаловажное значение при выборе имени является религия. Часто детям дают имена пророков или жен пророков, или детей называют в честь святых людей.

Иногда детей называют в честь родственников, в дань уважения памяти.

Какие способы выбора имен считаются недопустимыми

Недопустимыми приемами для выбора имени новорожденного являются: номера и цифры. Например «Петр I», «Алиса 2017», знаки препинания кроме дефиса.

Нельзя в качестве имен использовать наименования рангов, должностей, профессий.

И, конечно же, нельзя использовать ненормативную лексику, бранные слова, оскорбляющие честь и достоинство как самого ребенка, так и окружающих.

Выбор имени – это ответственный момент, к которому лучше подойти со знанием дела. Конечно, по закону человек имеет право поменять имя, однако профессор Хигир не рекомендует менять имя после 5 лет, так как после этого возраста у ребенка уже формируется образ личностного и социального восприятия.