IMEI-реформа дала рост продаж, но создала рынок посредников: что происходит?

Хотели как лучше

Задумка реформы была проста: исключить нелегальный оборот смартфонов, увеличить прозрачность и обеспечить поступление налогов. Однако на практике правила, которые должны были упрощать жизнь пользователям, нередко становятся испытанием для обычного гражданина.

По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, процедура предельно ясная, главное – правильно подать заявку, подтверждающую законность ввоза устройства.

– Если смартфон привезен с собой, гражданину необходимо загрузить документы, подтверждающие покупку, через портал eGov. Если телефон был куплен за границей и доставлен по почте, - указать трек-номер и приложить сопроводительную документацию. Мы настоятельно рекомендуем проверять IMEI на eGov перед приобретением смартфона. Если код не отображается в системе, лучше не рисковать. Это позволяет избегать устройств с серого рынка и защищает пользователей от возможных последствий блокировки, – пояснил руководитель управления мониторинга и развития проектов фиксированной связи МИИЦР Азамат Сериктаев.

Реформа действительно дала положительный экономический эффект. По данным профильных ведомств, официальные продажи смартфонов выросли на 20–40%, а поступления в бюджет увеличились за счет легального оборота. Это подтверждает, что рынок стал более прозрачным. Однако новые нормы увеличили нагрузку на цифровые сервисы, которые оказались не готовы к резкому росту заявок, что повлекло за собой уже другие проблемы.

А в ответ - тишина

Показателен пример блогера Нуршат Турсыновой из Жезказгана. Она прожила за границей четыре года и в мае приобрела новый смартфон. Вернувшись в Казахстан, попыталась пройти стандартную процедуру регистрации IMEI, но столкнулась с непреодолимыми техническими и организационными трудностями.

– Я несколько раз отправляла подтверждающие документы: чеки, фотографии коробки, данные по покупке, - рассказала Нуршат. - Каждый раз приходил отказ без пояснения. В ЦОНе сказали, что платформа работает нестабильно в рамках внедрения новой системы. Оператор сотовой связи также не смог дать однозначного ответа. При этом срок, отведенный на регистрацию, уменьшался, а риски блокировки сохранялись.

Коммерческий директор ATS MEDIAFON KZ Шерим Мади считает, что значительная часть отказов связана с нарушением формальных требований при загрузке документов.

– В сутки мы обрабатываем от 15 до 20 тысяч заявок. Система предусматривает два варианта ввоза: личный и почтовый. Если документы заполнены корректно и представлены полностью, сроки обработки соблюдаются. Наибольшее число отказов приходится на случаи, когда документы представлены частично или в неподходящем формате, – отметил он.

Один серый рынок исчез, а другой появился

Таким образом, хотя реформа сократила объем контрабандного ввоза смартфонов, она привела к формированию нового неофициального сегмента - рынка платной верификации IMEI. В разных городах появились посредники, которые предлагают зарегистрировать устройство за 20–30 тысяч тенге. Их клиенты - те, кто не смог пройти официальную процедуру из-за технических сбоев, нехватки времени или неоднозначности требований.

В министерстве заявляют, что рынок услуг по верификации является частным и конкурентным. Один из операторов уже подал заявку на включение в систему, а Государственная радиочастотная служба рассматривает возможность предоставления аналогичных услуг в будущем. Однако точные сроки появления новых участников не называются.

Пока же фактическая монополия приводит к тому, что любые сбои - ошибки 504 на портале, перегрузки системы, длительное ожидание неизбежно формируют спрос на теневые услуги. Пользователь, который не может неделями получить официальный ответ, вынужден искать более быстрый, хотя и неофициальный путь.

По итогам года можно ожидать, что значительная часть из более чем 260 тысяч устройств (цифра сопоставима с численностью населения небольшого казахстанского города), оказавшихся в черном списке, станет частью официальной статистики по блокировкам. Платные посредники, в свою очередь, могут превратиться в устойчивый сегмент рынка, существующий параллельно с официальной системой.

Сама реформа способствует росту официальной торговли, но сопровождается развитием альтернативных, менее прозрачных механизмов. Для граждан это означает дополнительные финансовые затраты, необходимость многократной подачи документов и увеличенную зависимость от стабильности цифровых сервисов.

Главный вопрос остается открытым: насколько быстро процедура станет предсказуемой, а технические сбои - исключением, а не правилом. От этого зависит, исчезнет ли рынок неофициальных услуг и станет ли регистрация IMEI действительно простой, как это изначально предполагалось.

В ближайшие месяцы ситуацию покажут статистика, обратная связь граждан и способность системы выдерживать реальную нагрузку. Сейчас же для части пользователей путь к законной активации смартфона превращается в непростой маршрут, где каждый шаг зависит не столько от правил, сколько от работоспособности цифровых платформ.