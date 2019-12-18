Имангали Тасмагамбетов освобожден от должности посла Казахстана в РФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации в связи с достижением пенсионного возраста.

Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич родился в 1956 году. Окончил естественно-географический факультет Уральского педагогического института имени А.С.Пушкина.

В 1989-1991 годы занимал должности первого секретаря ЦК ЛКСМ Казахстана и председателя Государственного комитета Республики Казахстан по делам молодежи. В разные годы был помощником Президента РК, заместителем Премьер-министра РК, министром образования и культуры РК, заместителем Руководителя Администрации Президента РК, первым помощником Президента РК. В 1999 году был акимом Атырауской области, в 2000 года снова был назначен заместителем Премьер-Министра РК. С 2002 года - Премьер-Министр РК, с 2003 года - Государственный секретарь РК. В 2004 году был назначен руководителем Администрации Президента РК, с декабря 2004 года по апрель 2008 года был акимом Алматы, с апреля 2008 года по октябрь 2014 года - акимом Астаны. С октября 2014 года Указом Президента назначен министром обороны РК. С сентября 2016 года по 3 февраля 2017 года заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

С 3 февраля 2017 года был послом Казахстана в России.