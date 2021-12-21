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Иманбек выпустил ремикс специально для Сoca-Сola Казахстан

21 Декабря 2021 16:03
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Иманбек выпустил ремикс специально для Сoca-Сola Казахстан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новый год невозможно представить без ёлки, подарков и праздничного стола, на котором всегда есть Coca-Cola! Уже целых сто лет любимый многими бренд создает волшебное настроение, подчеркивая радость встреч, полных общения и душевного тепла, передает МИА «Казинформ».

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В этом году Coca-Cola приготовила для казахстанцев несколько волшебных моментов. Это – новогодние концерты, доступные онлайн для всех, специальный новогодний ремикс от Иманбека, а также фирменный новогодний караван Coca-Cola, который стартует уже сегодня, 21 декабря!

Итак, обо всём по порядку. Обладатель премии «Грэмми» Иманбек Зейкенов сделал ремикс на фирменную мелодию «Праздник к нам приходит» специально для Coca-Cola Казахстан. Ремикс уже доступен для прослушивания на музыкальных площадках артиста на Яндекс.Музыке, Apple Music, YouTube и VK.

25-го декабря Иманбек сыграет новый трек и свои уже известные хиты на новогоднем онлайн-концерте , который будет проходить на YouTube-канале Coca-Cola Казахстан. Вместе с Иманбеком на концерте выступят популярные казахстанские исполнители - abdr, Raikhana Mukhlis и Moldanazar.

Второй концерт состоится 29-го декабря и также будет доступен для просмотра на YouTube-канале Coca-Cola Казахстан. На этом концерте выступят МОТ, ANDRO и The Limba, которые специально приедут в Алматы, чтобы исполнить свои композиции в режиме реального времени. Оба концерта начнутся в 20:00 по времени г.Нур-Султан.

И наконец, с 21 по 30 декабря фирменный красный караван Coca-Cola проедет по улицам Нур-Султана, Алматы и Шымкента. Гостей и жителей 3-х крупнейших городов Казахстана ждут новогодние декорации и иллюминация, музыка и яркие фотозоны. Более 30 тысяч метров световых гирлянд, мириады огней никого не оставят равнодушными! За маршрутом каравана и сопутствующими ему мероприятиями можно следить на страницах Coca-Cola в социальных сетях.

Сoca-Cola и музыка тесно связаны друг с другом. За многие годы бренд успел посотрудничать со звёздами мировой величины - Рэй Чарльз, Арета Франклин, Элвис Пресли, Тейлор Свифт и Maroon 5. Музыка является одним из главных инструментов Coca-Cola, потому что универсальный язык музыки позволяет говорить со всем миром, открывать новые таланты, вдохновлять на позитивные моменты в жизни и делать их ярче. Наслаждайтесь магией нового года с «волшебными пузырьками», неповторимым вкусом Coca-Cola и фирменной новогодней мелодией, которая зазвучала по-новому благодаря Иманбеку. С наступающим вас!



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#Культура   #Общество   #Новый год  
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