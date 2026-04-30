Imam AI запускают в Казахстане: что можно будет спросить у цифрового имама

В преддверии запуска пилотного проекта Imam AI, который Духовное управление мусульман Казахстана планирует представить в мае текущего года, корреспондент агентства Kazinform обратился в ДУМК с официальным запросом о целях, принципах работы и технической реализации будущего сервиса.

Речь идет о цифровой системе религиозных консультаций на базе искусственного интеллекта, которая должна стать единым источником официальной религиозной информации в онлайн-формате.

Цель проекта

Как следует из ответа ДУМК, проект рассматривается как инструмент, направленный на снижение рисков распространения противоречивых религиозных трактовок, которые сегодня нередко встречаются в универсальных ИИ-сервисах. В духовном управлении отмечают, что пользователи часто воспринимают ответы таких систем как официальные, хотя они не всегда соответствуют утвержденной позиции.

Формат запуска

Запуск Imam AI планируется в формате мобильного приложения для iOS и Android с бесплатным доступом. В дальнейшем возможно расширение функционала и интеграция с другими цифровыми платформами.

Принципы работы системы

Из ответа ДУМК можно выделить ключевые принципы работы системы:

Imam AI не формирует самостоятельные религиозные решения и не дает новых интерпретаций;

система работает только на основе заранее утвержденной базы ДУМК;

в основу включены официальные фетвы и сборники вопросов и ответов;

пользователю выдаются только готовые, проверенные формулировки.

Тематика вопросов

Сервис ориентирован прежде всего на базовые религиозные вопросы, связанные с повседневной практикой — намаз, пост, закят, хадж и другие стандартные темы. При этом сложные или индивидуальные случаи системой не обрабатываются: если вопрос отсутствует в базе, он автоматически перенаправляется к религиозному специалисту.

Разработка и тестирование

Проект Imam AI, как отмечают в ДУМК, разрабатывается исключительно внутри структуры духовного управления — силами отдела цифрового развития и специально сформированной рабочей группы специалистов. Внешние IT-компании к его реализации не привлекались, а финансирование осуществляется за счет внутренних ресурсов.

Перед запуском система прошла этап внутреннего тестирования, в ходе которого проверялись корректность формируемых ответов, стабильность работы и логика их выдачи. По итогам проверки были внесены необходимые технические и функциональные доработки, после чего проект был подготовлен к пилотному запуску.

Контроль и ответственность

Как говорится в ответе, особое внимание уделено контролю качества. Все ответы находятся под постоянным мониторингом религиозных специалистов ДУМК, которые при необходимости вносят изменения и уточнения. Ответственность за содержание полностью возлагается на духовное управление.

Взаимодействие с имамами

Также предусмотрен механизм передачи сложных запросов живым специалистам. В таких случаях пользователь сможет получить разъяснение от имама напрямую, а не через систему. В результате Imam AI выступает не самостоятельным источником религиозных решений, а цифровым фильтром, который распределяет запросы между базой знаний и специалистами.

В итоге сам проект выстраивается как централизованная система религиозных знаний в цифровой среде, где ключевой акцент сделан на использовании официальных источников, строгом контроле содержания и единообразии ответов, а не на свободной генерации интерпретаций искусственным интеллектом.

Ранее в Духовном управлении мусульман Казахстана рассказали о планах по запуску цифрового проекта Imam AI, направленного на развитие религиозно-просветительской деятельности с использованием современных технологий.