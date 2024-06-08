Илон Маск уйдет из «Tesla», если ему не выплатят 56 млрд долларов

Председатель «Tesla» Робин Денхолм предупредила инвесторов и акционеров, что, если Илону Маску не выплатят 56 млрд долларов, он может покинуть компанию по производству электромобилей и сосредоточить свое время и усилия на других предприятиях, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на Firstpost.

В дополнение к предложенному пакету заработной платы И.Маск добивается увеличения доли в «Tesla» до 25% для достижения своих целей в области искусственного интеллекта и технологий беспилотного вождения. В настоящее время ему принадлежит примерно 13% компании. Ранее он продал акции на миллиарды долларов, чтобы приобрести «Twitter».

Активное участие И.Маска в различных проектах — от «SpaceX» и «The Boring Company» до «Neuralink», «X» и «xAI» — вызвало обеспокоенность по поводу его приверженности «Tesla», источника его богатства и общественного авторитета. Письмо Р.Денхольма отражает беспокойство инвесторов по поводу будущего И.Маска в компании, если его компенсационный пакет не будет одобрен.

Бывший председатель аудиторского комитета «Tesla» и известный венчурный инвестор в области чистых технологий Стив Уэстли заявил, что не поддержит пакет зарплат И.Маска в размере 56 млрд долларов. Он также понимает, почему другие инвесторы могут проголосовать против предложения генерального директора по заработной плате на следующей неделе.