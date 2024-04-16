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    14:15, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Tesla уволит более 10% сотрудников по всему миру

    Tesla
    Фото: ALAMY

    Сокращение затронет около 14 000 сотрудников, так как общее число работников Tesla составляет 140 000 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на издание Electrek.

    — В рамках этой работы мы провели тщательный анализ организации и приняли непростое решение сократить численность персонала более чем на 10% по всему миру. Нет ничего более ненавистного для меня, но это необходимо сделать, — указано в письме главы Tesla Илона Маска, разосланном сотрудникам компании.

    Это второй раз за несколько месяцев, когда Tesla проводит сокращения. Сообщается, что в феврале этого года руководителей Tesla попросили определить «наиболее важные роли» в команде, а также провести оценку эффективности некоторых сотрудников.

    Недавно в компании сообщили, что Tesla отправит в апреле команду в Индию на поиски площадки для завода электромобилей. Илон Маск давно стремится выйти на индийский рынок, однако ранее столкнулся с требованием местного правительства о необходимости налаживания производства в стране.

    Теги:
    Америка Авто Мировые новости США Tesla
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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