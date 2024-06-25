У Илона Маска родился 12-й ребенок

У американского миллиардера Илона Маска и топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис родился третий ребенок. Хотя общественность только сейчас узнала об этом, технологический магнат заявил изданию Page Six, что его последний ребенок вовсе не был «секретом», добавив, что выпускать пресс-релиз было бы «странно», передает агентство Kazinform.

— Что касается «тайного отцовства», то это также неверно. Все наши друзья и семья знают. То, что мы не выпустили пресс-релиз, что было бы странно, не означает, что это было «секретом», — заявил отец 12 детей.

Имя и пол ребенка еще не были раскрыты.

52-летний миллиардер открыто выражал беспокойство по поводу снижения численности населения.

Его последний ребенок был впервые упомянут в статье Bloomberg, опубликованной в пятницу под заголовком «Илон хочет, чтобы у вас было больше детей». Миллиардер заявил Page Six: «Во многих странах уровень рождаемости уже значительно ниже уровня воспроизводства, и тенденция такова, что почти во всех странах он будет таким».

Он добавил, что «2,1 — это уровень воспроизводства, и очевидно, что вскоре мир в целом опустится ниже этого уровня».

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) — сколько в среднем родила бы женщина на протяжении всего репродуктивного периода. Для сохранения численности населения на одном уровне нужен СКР около 2,1.

Напомним, что президент Южной Кореи объявил «о демографической проблеме, как о проблеме национального масштаба». СКР в стране упал до рекордно низкого уровня в 0,72 в 2023 году.