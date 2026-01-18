Илон Маск подал в суд на OpenAI и Microsoft, потребовав до $134 млрд
Миллиардер потребовал компенсацию на сумму от 79 до 134 млрд долларов, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
Американский миллиардер Илон Маск подал иск против основателя OpenAI Сэма Альтмана, а также компаний OpenAI и Microsoft, потребовав компенсацию. Иск зарегистрирован в Федеральном окружном суде Северного округа штата Калифорния в пятницу, 16 января. Согласно материалам дела, совокупные финансовые претензии Маска к OpenAI и Microsoft оцениваются в 134 млрд долларов.
Маск напомнил о своем участии в создании OpenAI. В иске указано, что компания OpenAI была основана в 2015 году как некоммерческий исследовательский стартап в сфере искусственного интеллекта. Ее создателями стали Сэм Альтман и Илон Маск. По утверждению миллиардера, он вложил в проект 38 млн долларов, что составляло около 60% первоначального капитала компании.
Кроме того, Маск заявляет, что участвовал в формировании команды, помогал налаживать связи и способствовал укреплению репутации стартапа на раннем этапе его развития.
В 2018 году Илон Маск покинул совет директоров OpenAI и сосредоточился на собственных проектах. В настоящее время одним из них является ИИ-чат-бот Grok, работающий в социальной сети X и конкурирующий с ChatGPT.
После ухода Маска OpenAI начала сотрудничество с корпорацией Microsoft, привлекла инвестиции и продала ей часть акций. Позднее компания вывела на рынок чат-бот ChatGPT, который получил широкое распространение и, по данным истца, принес OpenAI многомиллиардные доходы.
В иске утверждается, что текущая оценка OpenAI достигает около 500 млрд долларов. Маск считает полученную прибыль неправомерной и связывает ее с его первоначальными инвестициями. В связи с этим он требует от OpenAI выплатить от 65,6 до 109,43 млрд долларов, а от Microsoft — от 13,3 до 25,06 млрд долларов.
В компании OpenAI назвали иск безосновательным. Представитель Microsoft, в свою очередь, заявил, что претензии к корпорации не подкреплены доказательствами. Как сообщает агентство Reuters, обе компании уже подали в суд ходатайства о несогласии с требованиями Илона Маска.
Ожидается, что судебное разбирательство начнется в апреле. Рассмотрение дела будет проходить с участием присяжных.
Отметим, что Илон Маск запретит Grok «раздевать» реальных людей на ИИ-изображениях.