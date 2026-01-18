Илон Маск подал в суд на OpenAI и Microsoft, потребовав до $134 млрд

Американский миллиардер Илон Маск подал иск против основателя OpenAI Сэма Альтмана, а также компаний OpenAI и Microsoft, потребовав компенсацию. Иск зарегистрирован в Федеральном окружном суде Северного округа штата Калифорния в пятницу, 16 января. Согласно материалам дела, совокупные финансовые претензии Маска к OpenAI и Microsoft оцениваются в 134 млрд долларов.

Маск напомнил о своем участии в создании OpenAI. В иске указано, что компания OpenAI была основана в 2015 году как некоммерческий исследовательский стартап в сфере искусственного интеллекта. Ее создателями стали Сэм Альтман и Илон Маск. По утверждению миллиардера, он вложил в проект 38 млн долларов, что составляло около 60% первоначального капитала компании.

Кроме того, Маск заявляет, что участвовал в формировании команды, помогал налаживать связи и способствовал укреплению репутации стартапа на раннем этапе его развития.

В 2018 году Илон Маск покинул совет директоров OpenAI и сосредоточился на собственных проектах. В настоящее время одним из них является ИИ-чат-бот Grok, работающий в социальной сети X и конкурирующий с ChatGPT.

После ухода Маска OpenAI начала сотрудничество с корпорацией Microsoft, привлекла инвестиции и продала ей часть акций. Позднее компания вывела на рынок чат-бот ChatGPT, который получил широкое распространение и, по данным истца, принес OpenAI многомиллиардные доходы.

В иске утверждается, что текущая оценка OpenAI достигает около 500 млрд долларов. Маск считает полученную прибыль неправомерной и связывает ее с его первоначальными инвестициями. В связи с этим он требует от OpenAI выплатить от 65,6 до 109,43 млрд долларов, а от Microsoft — от 13,3 до 25,06 млрд долларов.

В компании OpenAI назвали иск безосновательным. Представитель Microsoft, в свою очередь, заявил, что претензии к корпорации не подкреплены доказательствами. Как сообщает агентство Reuters, обе компании уже подали в суд ходатайства о несогласии с требованиями Илона Маска.

Ожидается, что судебное разбирательство начнется в апреле. Рассмотрение дела будет проходить с участием присяжных.

Отметим, что Илон Маск запретит Grok «раздевать» реальных людей на ИИ-изображениях.