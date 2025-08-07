РУ
    21:44, 06 Август 2025 | GMT +5

    Маск откроет исходный код Grok 2

    Илон Маск, владелец компании в сфере искусственного интеллекта xAI, заявил, что откроет исходный код чат-бота Grok 2, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Shutterstock/FOTODOM

    — Пришло время открыть исходный код Grok 2. Сделаем это на следующей неделе, — заявил Илон Маск в социальной сети Х. 

    В апреле 2023 года Маск основал стартап xAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта. Спустя несколько месяцев компания презентовала чат-бот на основе ИИ Grok. 

    Напомним, в марте Илон Маск объявил, что его стартап xAI, занимающийся разработками в области искусственного интеллекта, приобрел принадлежащую бизнесмену соцсеть X.

    Ранее сообщалось, что Илон Маск открыл закусочную будущего

    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
