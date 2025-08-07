Маск откроет исходный код Grok 2

— Пришло время открыть исходный код Grok 2. Сделаем это на следующей неделе, — заявил Илон Маск в социальной сети Х.

It’s high time we open sourced Grok 2. Will make it happen next week.



We’ve just been fighting fires and burning the 4am oil nonstop for a while now. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2025

В апреле 2023 года Маск основал стартап xAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта. Спустя несколько месяцев компания презентовала чат-бот на основе ИИ Grok.

Напомним, в марте Илон Маск объявил, что его стартап xAI, занимающийся разработками в области искусственного интеллекта, приобрел принадлежащую бизнесмену соцсеть X.

