Маск откроет исходный код Grok 2
Илон Маск, владелец компании в сфере искусственного интеллекта xAI, заявил, что откроет исходный код чат-бота Grok 2, передает агентство Kazinform.
— Пришло время открыть исходный код Grok 2. Сделаем это на следующей неделе, — заявил Илон Маск в социальной сети Х.
It’s high time we open sourced Grok 2. Will make it happen next week.— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2025
We’ve just been fighting fires and burning the 4am oil nonstop for a while now.
В апреле 2023 года Маск основал стартап xAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта. Спустя несколько месяцев компания презентовала чат-бот на основе ИИ Grok.
Напомним, в марте Илон Маск объявил, что его стартап xAI, занимающийся разработками в области искусственного интеллекта, приобрел принадлежащую бизнесмену соцсеть X.
Ранее сообщалось, что Илон Маск открыл закусочную будущего.