9 Июля 2022 14:57

Илон Маск отказался от приобретения Twitter за $44 млрд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Миллардер Илон Маск заявил, что выходит из сделки по покупке соцсети Twitter. Сделка оценивалась в 44 млрд долларов. Компания собирается подать на Маска в суд, чтобы добиться выполнения соглашения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

В материалах, поданных в суд адвокатами Маска, говорится, что компания не предоставила ему подробной информации о фейковых аккаунтах, существующих на платформе.

Акции Twitter упали на 6 % на новостях об отказе Маска от сделки, о которой было объявлено в апреле этого года.

Председатель совета директоров компании Брет Тэйлор в ответ заявил, что компания планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии.

«Совет директоров Twitter намерено закрыть сделку по цене и условиям, которые были согласованы с господином Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в суде в Делавэре», - написал Тэйлор в Twitter.

В заявлении адвокатов Маска же говорится, что Twitter не смог или отказался отвечать на многочисленные запросы о предоставлении информации о поддельных или спам-аккаунтах на платформе, что имеет основополагающее значение для эффективности бизнеса компании.

Адвокаты утверждают, что Twitter нарушает положения сделки и делал ложные и вводящие в заблуждение заявления, на которые полагался Маск при заключении соглашения.





Фото: gettyimages.com