Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Американский предприниматель Илон Маск приобретает компанию Twitter за $44 млрд долларов - совет директоров компании принял его предложение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Илон Маск, менее двух недель назад предложивший владельцам Twitter продать ему компанию, заявил, что у этой соцсети есть огромный нереализованный потенциал, который он сможет реализовать.

Он уже предложил несколько изменений - от смягчения ограничений публикуемого контента до искоренения фейковых аккаунтов.

Руководство компании Twitter поначалу отвергло предложение Маска, но теперь оно намерено просить акционеров проголосовать за одобрение сделки.

Илон Маск - самый богатый человек на планете, журнал Forbes оценивает его состояние в 273,6 млрд долларов, в основном благодаря его акциям в компании Tesla, которой он руководит. Еще одна известная фирма, тесно связанная с его именем - аэрокосмическая компания SpaceX.

«Свобода слова - это основа функционирования демократии, а Твиттер - это цифровая городская площадь, на которой обсуждаются вещи, жизненно важные для человечества», - заявил Маск, объявляя о сделке.

Илон Маск - давний и постоянный пользователь Твиттера. В социальной сети у него 80 млн подписчиков, и какие бы заявления в соцсети он ни сделал, они моментально расходятся в интернете.

Он регулярно использует Twitter и для того, чтобы делиться новостями принадлежащих ему компаний, включая SpaceX и Neuralink. Кроме того, он часто публикует мемы, что приносит ему популярность даже среди тех, кто не очень интересуется бизнесом, космосом или автомобилями.