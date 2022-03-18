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Илья Жаканов приумножил духовное богатство нашего народа - Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Серик Сабеков
18 Марта 2022, 12:13
Илья Жаканов приумножил духовное богатство нашего народа - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Илья Жаканов внес неоценимый вклад в развитие национального музыкального искусства и приумножил духовное богатство нашего народа. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии вручения государственных наград в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ.

«Моим указом самое высокое звание страны присуждается уважаемому композитору, писателю, искусствоведу Илье Жаканову», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что Илья Жаканов является настоящим патриотом казахской культуры.

«Его мелодичные песни, литературные произведения и интеллектуальные исследования являются ценным сокровищем. Он стал обладателем звания «Қазақстанның еңбек ері» за неоценимый вклад в развитие национального музыкального искусства, за приумножение духовного богатства нашего народа», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что ряду казахстанцев присуждены государственные награды.

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Президент Казахстана   Культура   Акорда   Искусство  
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