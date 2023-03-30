Илья Теренченко избран председателем маслихата Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В областном маслихате провели первую организационную сессию депутатов VIII созыва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.

В местный представительный орган прошли 32 человека: 16 по партийным спискам, столько же по результатам выборов по одномандатным территориальным избирательным округам. 13 из них – депутаты областного маслихата прошлого созыва.

В депутатском корпусе 26 мужчин и шесть женщин. Средний возраст депутатов нового созыва – 49 лет. Самому молодому народному избраннику 34 года.

На первой сессии депутаты областного маслихата получили нагрудные знаки и удостоверения.

Одним из главных вопросов встречи стал выбор председателя. На должность предложили только одну кандидатуру – председателя областного филиала партии «AMANAT» Илью Теренченко. Кандидатуру Ильи Теренченко депутаты одобрили единогласно.

Также на первой организационной сессии определили постоянные комиссии. Их будет семь. Депутаты займутся вопросами экономики и бюджетного планирования, образования, здравоохранения, культуры и соцзащиты, молодежи, строительства, промышленности и ЖКХ. Отдельные комиссии создали по вопросам аграрного сектора, экологии и охраны окружающей среды, обеспечения прав и законных интересов граждан.