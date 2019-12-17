Илья Ильин и Нижат Рахимов выступят на Кубке Катара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 казахстанских тяжелоатлетов выступят на Кубке Катара. Соревнования пройдут с 19 по 24 декабря в Дохе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Федерации тяжелой атлетики РК.

Шестой международный Кубок Катара является лицензионным турниром.

За медали и лицензии поборются серебряный призёр чемпионата мира по тяжёлой атлетике 2019 года Игорь Сон (весовая категория до 61 кг), бронзовый призёр Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, чемпион Азии-2016 Денис Уланов (в категории до 81 кг), чемпион мира 2015 года и олимпийский чемпион 2016 года Нижат Рахимов (в категории до 81 кг), четырёхкратный чемпион мира двукратный чемпион Азиатских игр Илья Ильин (до 96 кг), бронзовый призёр чемпионата Азии-2013 Ибрагим Берсанов (до 109 кг).

В женских соревнованиях выступят чемпион Евразийских игр 2013 года, чемпион лицензионного турнира «ALEXANDER CUP» 2019 Екатерина Быкова (до 76 кг) и чемпион международного турнира «49th Challenge 210», серебряный призер Кубка Катара-2018, бронзовый призер чемпионата Азии-2019 Раушан Мешитханова (весовая категория до 87 кг).