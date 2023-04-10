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Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом

Редактор:  
Ринат Дусумов
10 Апреля 2023, 14:37
Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом Фото: t.me/bort_01

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. В столичном аэропорту его встретил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что 10 апреля по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Казахстан. Запланированы встречи Президентов Казахстана и Азербайджана в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены основные вопросы развития казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства.

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Прибытие кортежа Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Акорду и встречу с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в прямом эфире телеканала Silk Way в 14:50 будут комментировать на английском языке политолог ИМЭП Ерсултан Жансеитов и ведущая телеканала Jibek Joly Айнур Имангали.


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