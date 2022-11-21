Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

21 Ноября 2022, 19:12

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на внеочередных президентских выборах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев отметил, что главным ориентиром в комплексном углублении двустороннего взаимодействия служат договоренности, достигнутые в ходе его официального визита в Баку.

Главы государства также обсудили совместные задачи дальнейшего развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства.

Фото: akorda.kz