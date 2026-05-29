ИИ внедряют в процесс расследования уголовных дел в Казахстане

«Цифровой помощник» сформировал полицейским и прокурорам 231 план расследования, 72 протокола допроса, десятки обвинительных актов и постановлений о квалификации преступления, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Генеральная прокуратура совместно с Министерством внутренних дел РК реализует проект по внедрению ИИ в процесс расследования уголовных дел. Пилотный проект уже реализуется в ряде подразделений полиции города Астаны и Акмолинской области.

— В рамках проекта внедрены модули планирования расследования, транскрипции и анализа показаний, а также автоматического формирования процессуальных документов. Всего посредством модулей «Цифрового помощника» сформированы 231 план расследования, 72 протокола допроса, 65 обвинительных актов и 15 постановлений о квалификации преступления, — рассказали в Генеральной прокуратуре РК.

Развитие цифровых инструментов в правоохранительной сфере осуществляется в рамках объявленного Главой государства Года цифровизации и искусственного интеллекта. Президент страны отметил, что «превращение в цифровое государство — стратегический приоритет Казахстана».

— Центром прогнозирования преступных угроз на базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры на основе больших данных и инструментов ИИ сформировано и направлено 192 информационных письма в госорганы с рекомендациями по предупреждению внешних и внутренних угроз. Заблокировано 38 мошеннических интернет-ресурсов. Также через средства массовой информации население регулярно информируется о новых схемах мошенничества и мерах предосторожности — опубликовано 16 предупреждений для граждан, — рассказали в ведомстве.

В числе внедренных решений Центра — системы мониторинга медиапространства и интернет-мошенничеств, анализ обращений граждан в системе «e-Өтініш», а также модели прогнозирования уличной и повторной преступности. В Генеральной прокуратуре обещали продолжить работу по развитию цифровых решений в целях укрепления принципов «Закон и порядок», повышения уровня общественной безопасности и дальнейшего построения эффективного «Слышащего государства».

Ранее сообщалось, что Минздрав РК ищет ИИ-решения для автоматической записи пациентов на прием и скрининги.