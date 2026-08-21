ИИ вдвое сократит ожидание ответов от госорганов в Казахстане — Дмитрий Мун

Искусственный интеллект в ближайшее время позволит примерно в два раза сократить время ожидания ответов от государственных органов для граждан Казахстана. Об этом заявил эксперт в области развития искусственного интеллекта Дмитрий Мун, передает корреспондент агентства Kazinform.

21 августа в Астане стартовал National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке». Одной из тем обсуждения стали цифровая трансформация и развитие искусственного интеллекта.

На форуме выступил эксперт в области развития ИИ Дмитрий Мун. Он заявил, что ежегодно от казахстанцев в госорганы поступает более 6 млн обращений. При этом нагрузка на систему их рассмотрения продолжает расти.

— Сейчас существует более 15 различных агентов и сервисов, помогающих государственным органам обрабатывать обращения граждан. В ближайшее время планируется, что около половины обращений будут обрабатываться автоматически с помощью искусственного интеллекта. Это связано с тем, что более половины поступающих обращений носят разъяснительный характер, люди задают вопросы о законодательстве или типичных жизненных ситуациях, — рассказал Д. Мун.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

При этом, если полученного ответа будет недостаточно, гражданин сможет продолжить обращение онлайн и направить его непосредственно в государственный орган или государственному служащему.

— Таким образом, искусственный интеллект в ближайшее время позволит примерно в два раза сократить время ожидания ответов от государства для граждан, — заявил он.

Напомним, в конце июня бывший вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Дмитрий Мун назначен генеральным директором новой компании Q.AI. Известно, что Q.AI создана как совместное предприятие Казахстана и компании 01.AI. Новая компания занимается разработкой и внедрением решений на основе искусственного интеллекта.