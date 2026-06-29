Экс вице-министр ИИ Дмитрий Мун возглавил новую казахстанскую AI-компанию

Бывший вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Дмитрий Мун назначен генеральным директором новой компании Q.AI. Об этом сообщили на стратегическом семинаре «Искусственный интеллект для Казахстана: основы, возможности и практические шаги», который прошел в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Известно, что Q.AI создана как совместное предприятие Казахстана и компании 01.AI. Новая компания будет заниматься разработкой и внедрением решений на основе искусственного интеллекта.

В частности, специалисты будут создавать большие языковые модели, адаптированные для Казахстана, разрабатывать ИИ-агентов, корпоративные AI-платформы и другие цифровые решения для государственных органов и бизнеса.

По информации Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, создание Q.AI станет еще одним шагом в развитии отечественной экосистемы искусственного интеллекта, укреплении инженерных компетенций и внедрении современных AI-технологий в стране

Выступая на семинаре, заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев отметил, что успешное внедрение искусственного интеллекта зависит не только от технологий, но и от готовности руководителей использовать новые инструменты в своей работе.

Напомним, 22 июня 2026 года Дмитрий Мун был освобожден от должности вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития. Его место занял Гиззат Байтурсынов.