ИИ должен стать новой инфраструктурой экономики Казахстана — эксперт

Искусственный интеллект должен стать частью производственных и управленческих процессов во всех ключевых отраслях экономики. Такое мнение в беседе с корреспондентом агентства Kazinform высказал IT-эксперт Темирлан Зиналабдин, комментируя заявление Президента Касым-Жомарта Токаева на совместном заседании палат Парламента.

По словам эксперта, сегодня искусственный интеллект перестает быть технологией исключительно для IT-компаний и превращается в новую инфраструктуру экономики.

— Когда Президент говорит о необходимости внедрения искусственного интеллекта во все ключевые отрасли экономики, речь идет не о точечном использовании отдельных AI-сервисов. На мой взгляд, это сигнал о смене самой модели работы экономики, — отметил Темирлан Зиналабдин.

Он пояснил, что если цифровизация позволила перевести многие процессы в электронный формат, то искусственный интеллект открывает следующий этап развития. Такие технологии способны анализировать большие массивы данных, выявлять закономерности, прогнозировать развитие событий и предлагать оптимальные решения.

По мнению эксперта, ИИ может применяться практически во всех сферах экономики. В промышленности он способен прогнозировать выход оборудования из строя, контролировать качество продукции в режиме реального времени и помогать принимать производственные решения. В сельском хозяйстве — прогнозировать урожайность, анализировать состояние почвы и оптимизировать использование водных ресурсов. В транспортной отрасли ИИ может использоваться для управления потоками перевозок и снижения логистических издержек, в энергетике — для прогнозирования потребления и более эффективного распределения нагрузки, а в государственном управлении — для анализа больших объемов информации и повышения качества принимаемых решений.

Темирлан Зиналабдин считает, что искусственный интеллект должен стать новым уровнем производительности экономики — подобно тому, как в свое время электричество стало обязательной частью деятельности любого предприятия.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что внедрение ИИ не ограничивается установкой программного обеспечения.

— Это вопрос формирования целой экосистемы: вычислительных мощностей, центров обработки данных, качественных данных, нормативной базы и подготовки специалистов. Только сочетание этих элементов позволит использовать ИИ не как модную технологию, а как реальный инструмент экономического роста, — сказал он.

По его словам, поручение Президента следует рассматривать как стратегическую задачу, направленную на внедрение искусственного интеллекта во все ключевые отрасли экономики и повышение эффективности экономики Казахстана в целом.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану необходимо внедрить искусственный интеллект во все ключевые отрасли экономики и кардинально повысить качество государственного управления.