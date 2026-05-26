ИИ впервые в стране внедрят в школах Кызылординской и Павлодарской областей

В Казахстане началась системная работа по внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс. Об этом на заседании Правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе заседания Премьер-министр Олжас Бектенов напомнил, что 12 мая Главой государства был подписан указ по внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс, и поинтересовался ходом его реализации.

По словам министра просвещения Жулдыз Сулейменовой, на сегодня разработан проект комплексного плана по реализации данного указа, который будет внесен в установленном порядке в Правительство. План предусматривает развитие цифровой инфраструктурной готовности школ, подготовку педагогических кадров, а также применение решения искусственного интеллекта в образовательном процессе.

— В настоящее время сформирован перечень из 500 школ в пилотном формате, из них 150 общеобразовательных школ, 250 малокомплектных школ, 100 келешек мектеп. Также здесь необходимо за счет внедрения искусственного интеллекта уменьшить разрыв в качестве образования между сельскими и городскими школами, — отметила Жулдыз Сулейменова.

Первый этап проекта стартует с 1 сентября и продлится до 25 октября. На этом этапе искусственный интеллект пилотно внедрят в 10 малокомплектных школ — пяти в Кызылординской области и пяти в Павлодарской области.

На втором этапе, который пройдет с 3 ноября по 23 декабря, к проекту подключат еще 50 школ.

Третий этап продлится с 8 января по 24 мая — дополнительно охватят еще 340 школ.

Проект затронет учащихся 4-х и 9-х классов. Искусственный интеллект планируется использовать на уроках казахского языка, математики и цифровой грамотности.

Министр также сообщила, что в этом году более 350 тыс. педагогов уже прошли обучение по вопросам применения ИИ в образовательном процессе, а 100 тыс. учителей получили лицензии для использования платформы GPT Edu компании OpenAI. В начале июня также будут предусмотрены курсы повышения квалификации.

Ранее сообщалось, что в соответствии с Указом до 1 июля 2026 года Правительством будет утвержден Комплексный план мероприятий, направленный на широкое внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования на 2026–2029 годы, который включает создание механизма персонализированного обучения, цифровой инфраструктуры, подготовки педагогических кадров и защиты персональных данных учащихся.

Ранее сообщалось, что Казахстан первым в Центральной Азии начнет массово внедрять ИИ в школах.

