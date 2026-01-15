ИИ выходит на передовую энергетической борьбы

Соммерс заявил, что растущий спрос на электроэнергию, вызванный искусственным интеллектом (ИИ), сделал энергетическую инфраструктуру решающим фронтом на следующем этапе борьбы за экономику и национальную безопасность США.

Президент API считает, что администрация Трампа достигла 90% целей в области энергетики в 2025 году. Следующим этапом будет ИИ и США должны не только выиграть битву за создание самого быстрого и эффективного ИИ, но и использовать его возможности по-новому, чтобы повысить эффективность развития энергетики.

— Мы ожидаем, что спрос на энергию вырастет на 50% только в ближайшие 15 лет. Это значит, что в будущем нам понадобятся все источники энергии. Но в первую очередь это значит, что нам понадобится гораздо больше природного газа — основа современной электроэнергетики и энергосистемы США, — заявил Майк Соммерс.

По мнению эксперта, США необходимо создать обширную инфраструктуру, чтобы вступили в эпоху ИИ.

— Мы должны выиграть войну за ИИ. Но если мы не выиграем войну за энергию, мы даже не сможем приступить к войне за ИИ, — считает президент API.

По мнению Соммерса, с учетом современных технологий в сфере разведки энергоресурсов до 80% нефти и газа остаются под землей. В этой связи энергетические компании разрабатывают способы применения ИИ для более эффективного изучения недр Земли.

В этой связи эксперт считает, что нужны постоянные реформы, чтобы можно было создать инфраструктуру, которая будет поддерживать ИИ, являющийся путем к энергетической безопасности Соединенных Штатов в будущем.

