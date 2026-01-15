ИИ выходит на передовую энергетической борьбы
Следующая глобальная энергетическая война будет вестись не только за нефть и газ — она будет определяться тем, кто первым создаст искусственный интеллект, и США должны выиграть эту гонку, считает президент Американского института нефти (API) Майк Соммерс, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на FOX Business.
Соммерс заявил, что растущий спрос на электроэнергию, вызванный искусственным интеллектом (ИИ), сделал энергетическую инфраструктуру решающим фронтом на следующем этапе борьбы за экономику и национальную безопасность США.
Президент API считает, что администрация Трампа достигла 90% целей в области энергетики в 2025 году. Следующим этапом будет ИИ и США должны не только выиграть битву за создание самого быстрого и эффективного ИИ, но и использовать его возможности по-новому, чтобы повысить эффективность развития энергетики.
— Мы ожидаем, что спрос на энергию вырастет на 50% только в ближайшие 15 лет. Это значит, что в будущем нам понадобятся все источники энергии. Но в первую очередь это значит, что нам понадобится гораздо больше природного газа — основа современной электроэнергетики и энергосистемы США, — заявил Майк Соммерс.
По мнению эксперта, США необходимо создать обширную инфраструктуру, чтобы вступили в эпоху ИИ.
— Мы должны выиграть войну за ИИ. Но если мы не выиграем войну за энергию, мы даже не сможем приступить к войне за ИИ, — считает президент API.
По мнению Соммерса, с учетом современных технологий в сфере разведки энергоресурсов до 80% нефти и газа остаются под землей. В этой связи энергетические компании разрабатывают способы применения ИИ для более эффективного изучения недр Земли.
В этой связи эксперт считает, что нужны постоянные реформы, чтобы можно было создать инфраструктуру, которая будет поддерживать ИИ, являющийся путем к энергетической безопасности Соединенных Штатов в будущем.
