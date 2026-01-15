РУ
    ИИ выходит на передовую энергетической борьбы

    Следующая глобальная энергетическая война будет вестись не только за нефть и газ — она будет определяться тем, кто первым создаст искусственный интеллект, и США должны выиграть эту гонку, считает президент Американского института нефти (API) Майк Соммерс, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на FOX Business.

    Фото: unric.org

    Соммерс заявил, что растущий спрос на электроэнергию, вызванный искусственным интеллектом (ИИ), сделал энергетическую инфраструктуру решающим фронтом на следующем этапе борьбы за экономику и национальную безопасность США.

    Президент API считает, что администрация Трампа достигла 90% целей в области энергетики в 2025 году. Следующим этапом будет ИИ и США должны не только выиграть битву за создание самого быстрого и эффективного ИИ, но и использовать его возможности по-новому, чтобы повысить эффективность развития энергетики.

    — Мы ожидаем, что спрос на энергию вырастет на 50% только в ближайшие 15 лет. Это значит, что в будущем нам понадобятся все источники энергии. Но в первую очередь это значит, что нам понадобится гораздо больше природного газа — основа современной электроэнергетики и энергосистемы США, — заявил Майк Соммерс.

    По мнению эксперта, США необходимо создать обширную инфраструктуру, чтобы вступили в эпоху ИИ.

    — Мы должны выиграть войну за ИИ. Но если мы не выиграем войну за энергию, мы даже не сможем приступить к войне за ИИ, — считает президент API.

    По мнению Соммерса, с учетом современных технологий в сфере разведки энергоресурсов до 80% нефти и газа остаются под землей. В этой связи энергетические компании разрабатывают способы применения ИИ для более эффективного изучения недр Земли.

    В этой связи эксперт считает, что нужны постоянные реформы, чтобы можно было создать инфраструктуру, которая будет поддерживать ИИ, являющийся путем к энергетической безопасности Соединенных Штатов в будущем.

    Ранее сообщалось, что Парламент Казахстана принял закон «Об искусственном интеллекте».

