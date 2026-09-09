ИИ, цифровые активы и антифрод обсудят на Central Asia Fintech Summit в Алматы

Искусственный интеллект, цифровые финансовые активы и новые инструменты борьбы с мошенничеством станут ключевыми темами Central Asia Fintech Summit (CAFS) 2026, который пройдет 11 сентября в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этом году саммит пройдет под темой «Эпоха доверия: каким будет финансовый рынок следующего десятилетия».

Организаторами CAFS 2026 выступают Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан и Kazakhstan Fintech Network (KFTN) при поддержке Национального Банка.

Регуляторы и лидеры рынка

Участие в саммите примут представители государственных органов, банковского и технологического секторов, международных финансовых организаций и финтех-индустрии.

Среди заявленных спикеров — председатель Национального Банка Тимур Сулейменов, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, заместитель председателя Национального Банка Бинур Жаленов, председатель правления Национальной платежной корпорации Жанар Самаева и управляющий Международного финансового центра «Астана» Ренат Бектуров.

К дискуссии также присоединятся руководители крупнейших банков, бигтех-компаний, международных финансовых и технологических организаций. Одним из центральных вопросов станет трансформация финансового рынка под влиянием новых технологий и создание инфраструктуры, необходимой для его дальнейшего развития.

Три исследования о том, куда движется рынок

На площадке CAFS 2026 планируется представить три исследования, посвященных ключевым изменениям финансового сектора Казахстана.

Первое — «Fintech in Kazakhstan 2026», подготовленное RISE Research и Fintech Center при поддержке Национального Банка. Исследование представит актуальную картину казахстанского финтех-рынка, включая его основных участников, направления развития, инвестиционные тенденции и барьеры для дальнейшего роста.

Второе исследование посвящено цифровым финансовым активам в Казахстане. Его подготовил Fintech Center при поддержке Национального Банка. Исследование основано в том числе на опросе, охватившем 79% компаний рассматриваемого рынка.

Эксперты попытаются ответить на два основных вопроса: сформировался ли в Казахстане реальный спрос на цифровые финансовые активы и насколько традиционные финансовые организации готовы интегрироваться с новой инфраструктурой.

Третье исследование будет посвящено внедрению искусственного интеллекта на финансовом рынке Казахстана. Его третий год подряд проводят Fintech Center совместно с Национальным Банком, АРРФР и МФЦА. В 2026 году количество респондентов увеличилось вдвое — до 160.

Если ранее основной вопрос заключался в том, используют ли финансовые организации искусственный интеллект и в каких направлениях его внедряют, то теперь акцент смещается на практическую отдачу технологии.

Исследователи намерены выяснить, какой экономический эффект получает бизнес от применения ИИ, как технология влияет на производительность и насколько оправданы инвестиции в ее внедрение.

Антифрод как инфраструктура финансового рынка

Отдельным фокусом CAFS станет развитие Национального Антифрод-центра, объединяющего банки, правоохранительные органы и операторов связи для противодействия финансовому мошенничеству. Участники обсудят применение технологий для выявления и блокировки мошеннических цепочек в реальном времени.

В рамках саммита также планируется наградить наиболее активных участников антифрод-системы.

Пять стартапов поборются за инвестиции до $100 тыс.

На CAFS 2026 также пройдет финал Fintech Stars Battle. Из более чем 50 команд пять финалистов представят свои решения перед банками и инвесторами.

Победитель получит возможность привлечь инвестиции до $100 тыс. по соглашению SAFE, пройти акселерационную программу в Дубае и получить доступ к потенциальным партнерам и инвесторам.

— Когда алгоритмы принимают все больше финансовых решений, а цифровые активы становятся частью регулируемого рынка, доверие перестает быть просто словом из корпоративной миссии. Оно становится технологическим стандартом. Поэтому на CAFS 2026 мы говорим о доверии не как о философии, а как о базовой архитектуре финансового рынка следующего десятилетия, — отметил основатель и генеральный директор Kazakhstan Fintech Network Диас Саветканов.

Ранее Kazinform сообщал, что Central Asia Fintech Summit (CAFS) 2026 пройдет 11 сентября в Алматы и объединит представителей финансового и технологического секторов.