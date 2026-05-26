ИИ-«Тактаров» не помог аферистам: в Казахстане предотвратили мошенничество

В Казахстане зафиксирован новый случай мошенничества с применением технологий искусственного интеллекта — злоумышленники использовали поддельный образ известного бойца MMA и актера Олега Тактарова, чтобы попытаться обмануть сотрудницу полиции в Алматинской области, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

По данным департамента полиции Алматинской области, аферисты связались с сотрудницей правоохранительных органов, представившись работниками Национального банка. Они сообщили о якобы «незадекларированных счетах» и попытались убедить ее в необходимости срочных действий.

Во время видеозвонка злоумышленники использовали сгенерированное с помощью ИИ изображение человека, внешне похожего на Олега Тактарова, которого представили как «сотрудника спецслужб». Таким образом они пытались повысить доверие к ложной информации.

Сотрудница полиции своевременно распознала признаки мошенничества и прекратила разговор, не передав никаких данных и не совершив финансовых операций.

Ранее в департаменте полиции Астаны сообщили, что мошенничества стали самым распространенным видом преступлений в столице.