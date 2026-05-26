    Мошенничества стали самым распространенным видом преступлений в Астане

    В департаменте полиции Астаны назвали наиболее распространенный вид преступлений в столице, передает корреспондент агентства Kazinform.

    интернет-мошенничество
    Как сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства Kazinform, наибольшее количество правонарушений во всех районах Астаны приходится на мошенничества.

    — На фоне стремительного развития цифровых технологий преступность все активнее смещается в интернет-пространство. Удельный вес данных преступлений составляет 35,6%, — сообщили в департаменте полиции.

    В ведомстве отметили, что значительная часть подобных преступлений связана с интернет-мошенничествами, телефонными звонками от лжесотрудников банков и правоохранительных органов, а также с фальшивыми объявлениями в сети.

    В полиции призвали жителей столицы соблюдать меры цифровой безопасности, не передавать посторонним данные банковских карт, SMS-коды и персональную информацию.

    Ранее сообщалось, что Нацбанк РК вводит новые коды и меры против мошенничества в платежных операциях.

    Адиль Саптаев
    Автор