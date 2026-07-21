ИИ сократил потери воды при орошении в Чили на 54%

ИИ-система с датчиками влажности помогла сельхозпроизводителям в Чили сократить потери воды при орошении более чем наполовину, передает Kazinform со ссылкой на БРИКС ТВ.

По данным издания, потери воды при орошении сельскохозяйственных культур сократились на 54,4 процента благодаря проекту Университета Ла-Серены. Технологию на основе искусственного интеллекта и датчиков влажности почвы разработали для мелких и средних производителей региона Кокимбо, чтобы помочь им преодолеть последствия изменения климата. Об этом сообщает El Maipo.

Проект «Умное сельское хозяйство для повышения производительности» объединяет интеллектуальные датчики, автоматизированные системы и алгоритмы ИИ. Оборудование отслеживает уровень влажности почвы и самостоятельно запускает полив только в тот момент, когда растениям действительно требуется вода. Благодаря этому фермеры могут снизить избыточное потребление ресурсов с помощью доступных по стоимости технологий.

— Мы стремимся предложить недорогую технологическую альтернативу, которая позволит мелким и средним производителям региона справиться с засухой за счет автоматизации орошения, основанной на широком применении искусственного интеллекта и системы датчиков, — заявил руководитель проекта, исследователь Университета Ла-Серены Умберто Фариас.

Губернатор региона Кокимбо Кристобаль Хулиа отметил, что работа ведется с использованием микроконтроллеров и искусственного интеллекта для измерения влажности почвы, что позволяет эффективно распоряжаться водными ресурсами.

Кроме того, разработку начали внедрять в сельскохозяйственных школах региона. Это дает учащимся возможность познакомиться с современными технологиями и получить практические навыки работы с ними.

Директор сельскохозяйственной школы долины Эльки Сесилия Диас подчеркнула, что студенты могут на практике ознакомиться с системами, разбирать и собирать их. Это позволяет им выходить на рынок труда, уже владея инструментарием, который сегодня требуется в отрасли.

Университет Ла-Серены планирует расширять применение технологии в образовательных учреждениях и среди сельхозпроизводителей. Разработчики считают, что решение поможет более эффективно управлять водными ресурсами на фоне усиливающихся климатических вызовов.

Напомним, ученые создали нейросеть, которая распознает молекулы. Ранее казахстанские студенты разработали ИИ-системы, упрощающие работу учителей.