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    ИИ сократил потери воды при орошении в Чили на 54%

    ИИ-система с датчиками влажности помогла сельхозпроизводителям в Чили сократить потери воды при орошении более чем наполовину, передает Kazinform со ссылкой на БРИКС ТВ.

    ИИ сократил потери воды при орошении в Чили на 54%
    Фото: elmaipo.cl

    По данным издания, потери воды при орошении сельскохозяйственных культур сократились на 54,4 процента благодаря проекту Университета Ла-Серены. Технологию на основе искусственного интеллекта и датчиков влажности почвы разработали для мелких и средних производителей региона Кокимбо, чтобы помочь им преодолеть последствия изменения климата. Об этом сообщает El Maipo.

    Проект «Умное сельское хозяйство для повышения производительности» объединяет интеллектуальные датчики, автоматизированные системы и алгоритмы ИИ. Оборудование отслеживает уровень влажности почвы и самостоятельно запускает полив только в тот момент, когда растениям действительно требуется вода. Благодаря этому фермеры могут снизить избыточное потребление ресурсов с помощью доступных по стоимости технологий.

    — Мы стремимся предложить недорогую технологическую альтернативу, которая позволит мелким и средним производителям региона справиться с засухой за счет автоматизации орошения, основанной на широком применении искусственного интеллекта и системы датчиков, — заявил руководитель проекта, исследователь Университета Ла-Серены Умберто Фариас.

    Губернатор региона Кокимбо Кристобаль Хулиа отметил, что работа ведется с использованием микроконтроллеров и искусственного интеллекта для измерения влажности почвы, что позволяет эффективно распоряжаться водными ресурсами.

    Кроме того, разработку начали внедрять в сельскохозяйственных школах региона. Это дает учащимся возможность познакомиться с современными технологиями и получить практические навыки работы с ними.

    Директор сельскохозяйственной школы долины Эльки Сесилия Диас подчеркнула, что студенты могут на практике ознакомиться с системами, разбирать и собирать их. Это позволяет им выходить на рынок труда, уже владея инструментарием, который сегодня требуется в отрасли.

    Университет Ла-Серены планирует расширять применение технологии в образовательных учреждениях и среди сельхозпроизводителей. Разработчики считают, что решение поможет более эффективно управлять водными ресурсами на фоне усиливающихся климатических вызовов.

    Напомним, ученые создали нейросеть, которая распознает молекулы. Ранее казахстанские студенты разработали ИИ-системы, упрощающие работу учителей.

    Наука Технологии БРИКС Вода Наука и инновации ИИ
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор