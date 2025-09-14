РУ
    23:39, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    ИИ следит за ценами на продукты в Карагандинской области

    В Карагандинской области внедряются цифровые технологии, позволяющие отслеживать цены на социально значимые товары с помощью нейронной сети, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ИИ
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Система уже помогает формировать актуальные аналитические отчеты и оперативно
    реагировать на колебания цен, делая рынок более прозрачным.

    — Нейронная сеть автоматически собирает данные с сайтов региональных торговых сетей
    и других онлайн-источников. На основе этих данных формируются сводки и аналитика,
    которые позволяют вовремя реагировать на ценовые изменения и проводить углубленный
    анализ рынка, — пояснил руководитель управления информатизации, оказания госуслуг
    и архивов Константин Ильницкий.

    руководитель управления информатизации, оказания госуслуг и архивов Константин Ильницкий
    Фото: акимат Карагандинской области

    ии

    Он также отметил, что ведется работа по расширению перечня отслеживаемых продуктов
    и интеграции данных из кассовых чеков, что позволит охватить все торговые точки и
    сформировать реальную среднюю потребительскую корзину.

    Помимо мониторинга цен, ИИ применяется в других сферах.

    На дорогах работает система JoLScan для выявления и классификации дефектов дорожного полотна, а интеллектуальная платформа регулирует работу светофоров, снижая пробки в часы пик.

    Для экологии разработано мобильное приложение, фиксирующее зеленые насаждения с
    помощью компьютерного зрения и создающее цифровой учет парков и скверов.

    Эти проекты показывают, как искусственный интеллект помогает повышать
    эффективность управления социальными и инфраструктурными процессами, делая
    жизнь жителей региона удобнее и прозрачнее, отметили в управления информатизации.

    Напомним, ранее сообщалось, что четвертую неделю подряд в стране фиксируется
    нулевой рост цен на социально значимые продукты. 

