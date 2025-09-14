ИИ следит за ценами на продукты в Карагандинской области

Система уже помогает формировать актуальные аналитические отчеты и оперативно

реагировать на колебания цен, делая рынок более прозрачным.

— Нейронная сеть автоматически собирает данные с сайтов региональных торговых сетей

и других онлайн-источников. На основе этих данных формируются сводки и аналитика,

которые позволяют вовремя реагировать на ценовые изменения и проводить углубленный

анализ рынка, — пояснил руководитель управления информатизации, оказания госуслуг

и архивов Константин Ильницкий.

Фото: акимат Карагандинской области

Он также отметил, что ведется работа по расширению перечня отслеживаемых продуктов

и интеграции данных из кассовых чеков, что позволит охватить все торговые точки и

сформировать реальную среднюю потребительскую корзину.

Помимо мониторинга цен, ИИ применяется в других сферах.

На дорогах работает система JoLScan для выявления и классификации дефектов дорожного полотна, а интеллектуальная платформа регулирует работу светофоров, снижая пробки в часы пик.

Для экологии разработано мобильное приложение, фиксирующее зеленые насаждения с

помощью компьютерного зрения и создающее цифровой учет парков и скверов.

Эти проекты показывают, как искусственный интеллект помогает повышать

эффективность управления социальными и инфраструктурными процессами, делая

жизнь жителей региона удобнее и прозрачнее, отметили в управления информатизации.

Напомним, ранее сообщалось, что четвертую неделю подряд в стране фиксируется

нулевой рост цен на социально значимые продукты.