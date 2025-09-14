ИИ следит за ценами на продукты в Карагандинской области
В Карагандинской области внедряются цифровые технологии, позволяющие отслеживать цены на социально значимые товары с помощью нейронной сети, передает корреспондент агентства Kazinform.
Система уже помогает формировать актуальные аналитические отчеты и оперативно
реагировать на колебания цен, делая рынок более прозрачным.
— Нейронная сеть автоматически собирает данные с сайтов региональных торговых сетей
и других онлайн-источников. На основе этих данных формируются сводки и аналитика,
которые позволяют вовремя реагировать на ценовые изменения и проводить углубленный
анализ рынка, — пояснил руководитель управления информатизации, оказания госуслуг
и архивов Константин Ильницкий.
ии
Он также отметил, что ведется работа по расширению перечня отслеживаемых продуктов
и интеграции данных из кассовых чеков, что позволит охватить все торговые точки и
сформировать реальную среднюю потребительскую корзину.
Помимо мониторинга цен, ИИ применяется в других сферах.
На дорогах работает система JoLScan для выявления и классификации дефектов дорожного полотна, а интеллектуальная платформа регулирует работу светофоров, снижая пробки в часы пик.
Для экологии разработано мобильное приложение, фиксирующее зеленые насаждения с
помощью компьютерного зрения и создающее цифровой учет парков и скверов.
Эти проекты показывают, как искусственный интеллект помогает повышать
эффективность управления социальными и инфраструктурными процессами, делая
жизнь жителей региона удобнее и прозрачнее, отметили в управления информатизации.
Напомним, ранее сообщалось, что четвертую неделю подряд в стране фиксируется
нулевой рост цен на социально значимые продукты.