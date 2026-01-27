РУ
    ИИ проверяет домашние задания в Китае

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин опубликовала на страничке в социальной сети X пост с видеороликом, демонстрирующим внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в образовательные процессы в Китае, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    ИИ проверяет домашние задания в Китае
    Фото: Xinhua News

    — В школах Китая внедряются технологии ИИ для оценки знаний. Это позволяет оперативно предоставлять учащимся точные результаты и оптимизировать рабочую нагрузку педагогического состава, — написала она.

    Процесс автоматизации включает сканирование письменных работ и их мгновенный анализ интеллектуальной системой. Мощности ИИ позволяют корректно интерпретировать рукописные решения задач, обеспечивая быструю обратную связь без прямого участия педагога.

    Видеоролик стал вирусным в социальной сети X и китайском сервисе микроблогов Weibo.

