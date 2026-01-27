ИИ проверяет домашние задания в Китае

— В школах Китая внедряются технологии ИИ для оценки знаний. Это позволяет оперативно предоставлять учащимся точные результаты и оптимизировать рабочую нагрузку педагогического состава, — написала она.

Chinese schools are adopting AI-powered grading to deliver fast, precise feedback for students and lighten teachers’ workload. pic.twitter.com/8gnqqYvKWr — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) January 24, 2026

Процесс автоматизации включает сканирование письменных работ и их мгновенный анализ интеллектуальной системой. Мощности ИИ позволяют корректно интерпретировать рукописные решения задач, обеспечивая быструю обратную связь без прямого участия педагога.

Видеоролик стал вирусным в социальной сети X и китайском сервисе микроблогов Weibo.