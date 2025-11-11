РУ
    16:04, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    ИИ — причина новой «холодной войны» между США и Китаем

    В докладе Центра политики безопасности говорится, что искусственный интеллект является причиной новой «холодной войны» между США и Китаем, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Fox News.

    ИИ — причина новой «холодной войны» между США и Китаем
    Фото: Midjourney

    В документе содержится предупреждение о том, что Коммунистическая партия Китая (КПК) находится на «пороге» того, чтобы стать мировым лидером в области искусственного интеллекта (ИИ). 

    Также предупреждается, что если Китай станет мировым лидером в области ИИ, то КПК может «занять позицию, позволяющую диктовать технологические стандарты во всем мире, а американские и другие западные компании будут вынуждены адаптировать свои технологии к тем, что разрабатываются под эгидой КПК, а не наоборот».

    В отчете говорится, что если КПК сможет «заполонить мировой рынок» дешевым и качественным искусственным интеллектом, Китай может вытеснить американские компании с рынка.

    Достижения КПК в области искусственного интеллекта бросят вызов во всех сферах, включая автономное оружие. КПК освоила технологию развертывания беспилотников, роботизированных средств и собак в виде роев для отслеживания и уничтожения целей с минимальным вмешательством человека. Гуманоидные боевые роботы, которых КПК называет «суперсолдатами», находятся на ранней стадии разработки, но уже способны действовать в составе роя.

    Старший аналитик Центра политики безопасности Майкл Уоллер, автор доклада, заявил, что Америка рискует потерять «все», если позволит Китаю опередить себя в области искусственного интеллекта.

    — Если мы позволим Китаю стать лидером в области искусственного интеллекта, мы потеряем все. Они контролируют элементы необходимые для создания аппаратного обеспечения для работы ИИ. Если они смогут доминировать на мировом рынке и устанавливать мировые стандарты, то в итоге мы будем работать на Коммунистическую партию Китая, — сообщил Майкл Уоллер.

    Ранее сообщалось, что Китай представил первую модель ИИ, имитирующую работу нейронов мозга.

