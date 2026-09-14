ИИ поможет военнослужащим Казахстана контролировать питание

Военнослужащие Нацгвардии в Кокшетау с помощью ИИ могут контролировать состав и качество своего питания, а полученные данные — использовать для корректировки меню, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

— Эти данные становятся частью цифровой аналитики, которая позволяет учитывать пищевые предпочтения личного состава и при необходимости корректировать меню. Такой подход реализуется по поручению Заместителя министра внутренних дел — Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Ансагана Балтабекова. Работу системы обеспечивает отечественный программно-аппаратный комплекс «E-Qamqorlyq» с использованием искусственного интеллекта, — сообщили в Нацгвардии РК.

На линии раздачи установлен FoodPos — устройство, которое с помощью локального искусственного интеллекта распознаёт блюда на подносе военнослужащего, определяет их количество и показывает калорийность, а также содержание белков, жиров и углеводов.

При этом система предусматривает обратную связь. После приёма пищи военнослужащий может оценить качество питания. Если определенные блюда регулярно получают низкие оценки или значительная их часть остаётся недоеденной, эти данные могут учитываться при формировании последующего меню. Иными словами, мнение военнослужащего становится одним из инструментов совершенствования его рациона.

В Нацгвардии Казахстана отметили, что первые месяцы пилотного проекта через цифровую панель обратной связи Q-Voice поступило порядка 1,5 тысячи оценок.

Система контролирует и другие процессы, связанные с организацией питания: от закупки и хранения продуктов до соблюдения санитарных требований и допуска сотрудников пищеблока к работе. В частности, Q-Store ведёт складской учет и контролирует сроки хранения продуктов, Q-HACCP — температуру, влажность и санитарные нормы, а Q-Staff — рабочее время и медицинские допуски персонала.

«E-Qamqorlyq» сейчас проходит апробацию в воинской части 5510. При подтверждении эффективности проекта данный опыт планируется использовать и в других воинских частях Национальной гвардии.

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