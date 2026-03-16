ИИ помогает выявлять непродуктивных посредников при продаже социальных продуктов в Казахстане

Как отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, с начала года по итогам анализа более двух тыс. электронных счетов-фактур выявлено 631 нарушение законодательства в части применения торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары. Только за февраль выявлено свыше 760 рисков по ЭСФ.

— Сейчас с помощью ИИ мы анализируем не только факты превышения торговой надбавки, но и количество торговых сделок с социальными продуктами питания. Например, если в один день с товаром проводится несколько сделок, высока вероятность, что они носят фиктивный характер. Только за половину марта мы выявили и направили в профильные госорганы 56 административных дел по непродуктивным посредникам, — отметила Айжан Бижанова.

В целом с начала марта средний индекс роста цен на социальные продукты питания составил 0,2%. Это ниже показателя за аналогичный период прошлого года (0,5%).

Для стабилизации цен на молочную продукцию Министерство торговли и интеграции совместно с Комитетом по регулированию естественных монополий, Продкорпорацией, Министерством сельского хозяйства и КТЖ прорабатывают комплекс мер поддержки отрасли. Для сдерживания сезонного роста цен на овощи действует «зеленый коридор» для импорта раннего урожая, также рассматривается возможность их беспошлинного ввоза.

К празднику Наурыз по стране запланировано проведение более 200 тематических ярмарок. Кроме того, с 13 по 23 марта в торговых домах и торговых центрах проходит акция Nauryz Sale.

Отдельно рассмотрели ситуацию с продуктовой инфляцией в Алматинской области, которая занимает четвертое место среди регионов по росту цен. Инфляция на продовольственные товары здесь составляет 11,7% (+1,5% за месяц). Наибольший рост цен с начала года зафиксирован на морковь (41,1%), картофель (14,6%), помидоры (13%), рыбу (12,6%), капусту (9,7%) и ряд других продуктов питания. В целом рост цен отмечается по 21 товарной позиции, из которых по 18 — выше среднего уровня по стране.

Вице-премьер заслушал заместителя акима Алматинской области о принимаемых мерах по стабилизации цен и предложениях по их сдерживанию. Он подчеркнул, что стабилизация продуктовой инфляции — это, прежде всего, точечная работа регионов, которые должны тесно взаимодействовать с местными производителями и поставщиками для оперативного решения проблемных вопросов и обеспечения стабильных цен для населения.

