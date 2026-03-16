телерадиокомплекс президента РК
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:24, 16 Март 2026 | GMT +5

    ИИ помогает выявлять непродуктивных посредников при продаже социальных продуктов в Казахстане

    Под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина прошло совещание по стабилизации инфляции, где рассмотрели результаты государственного контроля за реализацией социальных продуктов питания, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

    Фото: primeminister.kz

    Как отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, с начала года по итогам анализа более двух тыс. электронных счетов-фактур выявлено 631 нарушение законодательства в части применения торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары. Только за февраль выявлено свыше 760 рисков по ЭСФ.

    — Сейчас с помощью ИИ мы анализируем не только факты превышения торговой надбавки, но и количество торговых сделок с социальными продуктами питания. Например, если в один день с товаром проводится несколько сделок, высока вероятность, что они носят фиктивный характер. Только за половину марта мы выявили и направили в профильные госорганы 56 административных дел по непродуктивным посредникам, — отметила Айжан Бижанова.

    В целом с начала марта средний индекс роста цен на социальные продукты питания составил 0,2%. Это ниже показателя за аналогичный период прошлого года (0,5%).

    Для стабилизации цен на молочную продукцию Министерство торговли и интеграции совместно с Комитетом по регулированию естественных монополий, Продкорпорацией, Министерством сельского хозяйства и КТЖ прорабатывают комплекс мер поддержки отрасли. Для сдерживания сезонного роста цен на овощи действует «зеленый коридор» для импорта раннего урожая, также рассматривается возможность их беспошлинного ввоза.

    К празднику Наурыз по стране запланировано проведение более 200 тематических ярмарок. Кроме того, с 13 по 23 марта в торговых домах и торговых центрах проходит акция Nauryz Sale.

    Отдельно рассмотрели ситуацию с продуктовой инфляцией в Алматинской области, которая занимает четвертое место среди регионов по росту цен. Инфляция на продовольственные товары здесь составляет 11,7% (+1,5% за месяц). Наибольший рост цен с начала года зафиксирован на морковь (41,1%), картофель (14,6%), помидоры (13%), рыбу (12,6%), капусту (9,7%) и ряд других продуктов питания. В целом рост цен отмечается по 21 товарной позиции, из которых по 18 — выше среднего уровня по стране.

    Вице-премьер заслушал заместителя акима Алматинской области о принимаемых мерах по стабилизации цен и предложениях по их сдерживанию. Он подчеркнул, что стабилизация продуктовой инфляции — это, прежде всего, точечная работа регионов, которые должны тесно взаимодействовать с местными производителями и поставщиками для оперативного решения проблемных вопросов и обеспечения стабильных цен для населения.

    Ранее сообщалось о том, что в Казахстане ввели минимальные цены на ряд товаров во втором квартале 2026 года.

    Серик Жумангарин Правительство РК Цены и тарифы Продукты
    Диана Калманбаева
