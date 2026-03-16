    11:51, 16 Март 2026 | GMT +5

    В Казахстане ввели минимальные цены на ряд товаров во втором квартале 2026 года

    Комитет государственных доходов опубликовал список отдельных видов товаров, ввозимых из стран — членов ЕАЭС, для которых будет действовать минимальный уровень цен (МУЦ), а также размер МУЦ на период с 1 апреля 2026 года по 30 июня 2026 года, передает агентство Kazinform.

    картофель
    Фото: freepik.com

    В том числе определены цены на продукцию казахстанского производства.

    Список включает 28 видов продуктов, среди которых:

    • творог с содержанием жира не более 40 мас.%, прочий — 1 822 тенге за кг;
    • прочие плавленые сыры, нетертые или непорошкообразные с содержанием жира не более 36 мас.% при содержании его в сухом веществе более 48 мас.% — 2 985 тенге;
    • яйца птиц, в скорлупе, свежие, кур домашних (Gallus domesticus) — 41 тенге за штуку;
    • картофель свежий или охлажденный, прочий — 90 тенге за кг;
    • капуста белокочанная, свежая или охлажденная, — 72 тенге за кг;
    • морковь свежая или охлажденная — 106 тенге за кг;
    • яблоки, прочие с 1 августа по 30 ноября — 175 тенге за кг;
    • пшеница твердая, прочая — 83 тенге за кг;
    • мука пшеничная из пшеницы мягкой и спельты — 175 тенге за кг; п
    • прочие семена подсолнечника, дробленые или недробленые — 201 тенге за кг;
    • прочие подсолнечные масла или их фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее — 451 тенге за кг;
    • колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови — 2 063 за кг;
    • прочие колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови — 1 521 за кг;
    • макаронные изделия, прочие сушенные — 248 тенге за кг;
    • водка с концентрацией спирта 45,4 объема % или менее, в сосудах емкостью 2 литра или менее — 1 268 за литр.

    Список товаров, которые не выпускаются в Казахстане, состоит из 8 позиций, в том числе:

    • грибы рода Agaricus, свежие или охлажденные, — 754 тенге за кг;
    • бананы, включая плантайны, свежие — 403 тенге за кг;
    • апельсины сладкие, свежие — 277 тенге за кг;
    • мандарины свежие и сушеные (включая танжерины и сатсума) — 269 тенге за кг;
    • хурма свежая — 208 тенге за кг;

    Прочие растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые составы для удаления красок или лаков — 234 тенге за литр.

    Кроме того, минимальные уровни цен (МУЦ) пересматриваются каждый квартал. Такая периодичность связана с сезонными колебаниями цен на отдельные товары и нестабильностью цен на импортируемую продукцию.

    Теги:
    Цена Продукты ЕАЭС Индекс цен
    Ляззат Сейданова
