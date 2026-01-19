РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:03, 18 Январь 2026 | GMT +5

    ИИ-камеры в школе Астаны распознают агрессивное поведение учеников

    В Астане в обеспечении безопасности среди школьников используют технологии искусственного интеллекта. Один из таких примеров — школа № 107 в Есильском районе, где на камерах видеонаблюдения внедрена система ИИ, передает агентство Kazinform.

    камеры, ии
    Фото: акимат Астаны

    — С сентября мы начали внедрять модель школы на основе искусственного интеллекта. В рамках проекта в камеры видеонаблюдения интегрированы возможности ИИ. Это пока эксперимент — для этого мы заключили договор с компанией Protector AI, которая установила новое оборудование, — рассказала директор школы Айгуль Бейсенбина.

    По ее словам, система помогает оперативно реагировать на любые инциденты. Камеры фиксируют агрессивное поведение, нарушения школьных правил и возможные случаи насилия между детьми. В таких ситуациях запись автоматически направляется директору школы.

    школа, Астана
    Фото: акимат Астаны

    — Если возникает конфликт или ребенок подвергается агрессии, система сразу это фиксирует. После этого мы приглашаем родителей и проводим разъяснительную работу, — пояснила директор.

    ИИ-камеры также анализируют эмоциональное состояние учащихся. Если система несколько раз подряд фиксирует агрессивное поведение, с ребенком начинают дополнительно работать педагоги и психологи — проводят беседы и тренинги.

    Как отмечает руководство школы, главная задача технологии — не реагировать на уже произошедшее, а предотвращать проблемы. Это особенно важно с учетом роста числа учеников: если в момент открытия в школе обучались 242 ребенка, сейчас их уже 847, а в ближайшее время планируется увеличить контингент до 1 200 учащихся.

    школа Астана ии
    Фото: акимат Астаны

    Помимо вопросов безопасности, искусственный интеллект используется и в образовательном процессе. Педагоги школы прошли обучение работе с ИИ и применяют его при подготовке уроков, заданий и тестов.

    Учителя создают собственные цифровые материалы, используют виртуальные лаборатории и онлайн-тестирование. ИИ помогает экономить время на проверке работ и подсказывает, в каких темах ученику требуется дополнительная помощь. По словам директора, такой подход повышает интерес детей к учебе и качество усвоения материала.

    Кроме того, в холле школы установлен большой LED-экран, где с помощью искусственного интеллекта посетителям рассказывают об образовательном учреждении и его возможностях.

    Отметим, что в Казахстане разработали крупнейшую модель ИИ для распознавания тюркских языков. 

    Теги:
    Технологии Образование Астана Акимат Искусственный интеллект ИИ
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают