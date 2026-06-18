ИИ и машинное обучение в спорте: как в Казахстане создают технологии будущего для плавания

В Казахстане развивается новый подход к подготовке спортсменов с использованием искусственного интеллекта, машинного обучения и технологий компьютерного зрения. Об этом рассказала член комитета спортивной медицины World Aquatics Енлик Ултаракова, отметив, что научные разработки уже применяются в сотрудничестве с федерациями и спортивными организациями страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

По ее словам, ключевая задача проекта — создание индивидуальных программ подготовки спортсменов на основе объективных данных, получаемых с носимых устройств, инерционных датчиков и видеоаналитики. В работу включаются данные о движении, физиологических показателях, внешней и внутренней нагрузке, а также результаты тренировок и соревнований.

— Без полной и объективной картины невозможно понять, как спортсмен восстанавливается и как у него проходит прогресс. Мы собираем данные с различных устройств — шагомеров, браслетов, сенсоров — и извлекаем из них информацию, которая помогает оценить эффективность тренировочного процесса, — отметила Енлик Ултаракова.

Особое внимание уделяется развитию компьютерного зрения и физико-информированных алгоритмов, которые позволяют в реальном времени анализировать технику движений спортсмена. В перспективе система должна помогать тренерам выявлять ошибки и корректировать тренировочный процесс непосредственно во время занятий.

Проект уже реализуется совместно с Федерацией водных видов спорта Казахстана, футбольными клубами, Национальным олимпийским и Паралимпийским комитетами. Сейчас идет активный сбор данных с использованием спортивных датчиков и лабораторного оборудования.

— Мы начали использовать инерционные сенсоры около полугода назад. Сегодня они применяются для обучения моделей компьютерного зрения и реконструкции движений спортсмена, — пояснила эксперт.

Отдельным направлением работы является разработка мобильного приложения, которое позволит ежедневно отслеживать самочувствие спортсмена, уровень нагрузки и динамику результатов. В пилотном проекте уже приняли участие около 18 профессиональных пловцов, представляющих Казахстан на международных соревнованиях.

Исследователи отмечают, что полученные данные позволяют не только оценивать эффективность тренировочных программ, но и выявлять дополнительные факторы, влияющие на спортивные результаты, включая психологическую вовлеченность спортсменов и их отношение к процессу мониторинга.

В дальнейшем команда планирует расширить проект на другие виды спорта и категории спортсменов, а также продолжить работу над коммерциализацией технологий и выходом на международный рынок спортивной аналитики.

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