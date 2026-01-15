ИИ будет принимать экзамены на водительские права в Кыргызстане

По данным управления делами президента КР, с 2026 года все частные автошколы переходят полностью под контроль государства для исключения коррупции. Длительность обучения водителей на категорию B составляет 10 месяцев (480 часов), а на категорию C — 12 месяцев. В программу обучения входят правила дорожного движения, устройства автомобиля, техобслуживание, первая помощь при ПДД, основы безопасного управления, правовые и психофизиологические основы, этика водителя.

Общее количество вопросов на экзамене увеличилось с 750 до 2000. Принимать теоретический экзамен будет искусственный интеллект.

— Подать онлайн заявку на обучение можно будет через платформу Тундук. Подробную информацию о порядке подачи заявок, стоимости обучения и перечне автошкол предоставят на следующей неделе, — сообщили в управделами.

Также отмечено, что в стране с 15 января по 15 февраля 2026 года организована кампания по бесплатному обмену старых или бессрочных прав на новые сроком на 10 лет.

Ранее сообщалось, что в стране до 31 декабря 2027 года введен мораторий на выдачу лицензий автошколам.