ИИ-ассистент поможет казахстанцам с заполнением декларации по НДС

— К этой декларации мы прикрепляем ИИ-ассистента. У многих налогоплательщиков, особенно по НДС есть особенности: кто-то стоит в международном финансовом центре Астана, кто-то ведёт раздельный, пропорциональный учёт. Очень много вопросов, и для того, чтобы где-то правильно корректировать, ассистент может подсказать. Сначала он проводит опрос: какой период, в каком режиме вы находитесь. И с учётом ассистента можно корректировать основную декларацию. ИИ помогает заполнять декларацию, — пояснил вице-министр Ержан Биржанов.