РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:06, 26 Январь 2026 | GMT +5

    ИИ-ассистент поможет казахстанцам с заполнением декларации по НДС

    В Министерстве финансов презентовали работу кабинета налогоплательщика, которым с 20 января воспользовались 2 тысячи налогоплательщиков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    искусственный интеллект
    Коллаж: Kazinform/Freepik

    — К этой декларации мы прикрепляем ИИ-ассистента. У многих налогоплательщиков, особенно по НДС есть особенности: кто-то стоит в международном финансовом центре Астана, кто-то ведёт раздельный, пропорциональный учёт. Очень много вопросов, и для того, чтобы где-то правильно корректировать, ассистент может подсказать. Сначала он проводит опрос: какой период, в каком режиме вы находитесь. И с учётом ассистента можно корректировать основную декларацию. ИИ помогает заполнять декларацию, — пояснил вице-министр Ержан Биржанов.

    В феврале планируется завершить доработку ИИ-ассистента, после чего к началу отчетного периода его намерены запустить.

    Ранее мы писали о том, что 138 тысяч казахстанцев зарегистрировались как самозанятые.

    Теги:
    Всеобщее декларирование Министерство финансов РК Искусственный интеллект Налоги ИИ Цифровизация
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают